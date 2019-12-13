Примирення з росіянами на Донбасі: чому заява полковника зчинила скандал

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Полковник Збройних сил України Олексій Ноздрачов перепросив за свої висловлювання щодо швидкої "реінтеграції" українських військових з росіянами та проросійськими бойовиками.

Заява пана Ноздрачова під час круглого столу 12 грудня спричинила гучний скандал. У Генштабі назвали судження полковника оціночними і призначили службове розслідування.

Рух ветеранів України збирає акцію під Міноборони України з вимогою звільнити полковника Ноздрачова із Збройних Сил України.

Що сказав полковник?

У четвер під час круглого столу полковник ЗСУ Олексій Ноздрачов заявив, що українські військові і "військові росіяни, які проти нас воювали та продовжують воювати, і навіть ті військові, які є у формуваннях Донецької і Луганської областей, якщо буде прийнято політичне рішення й імплементоване, вони реінтегруються дуже швидко".

Але, на його думку, цьому заважають "праворадикальні рухи".

"Не забувайте, що існують праворадикальні рухи, які державою не контролюються - не будемо вдаватися в деталі. Беремо загальну картинку: праворадикалізм зараз випущений безконтрольно і немає, крім спеціальних служб, державної політики щодо реінтеграції саме цих ветеранів, а іноді не завжди ветеранів, а іноді не завжди людей, які піклуються про безпеку держави, реінтеграції до державної політики та реінтеграції до ініціатив", - заявив полковник ЗСУ.

Реакція Міноборони

На слова Олександра Ноздрачова відреагувала пресслужба генерального штабу Збройних Сил України. Там наголосили, що "оціночні судження" Ноздрачова є його суб'єктивною позицією та не відображають поглядів командування Генштабу та ЗСУ.

"Олексій Ноздрачов не мав повноважень оприлюднювати будь-які заяви, що виходять за межі його службових обов'язків та компетенції очолюваного ним підрозділу", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Також за фактом заяв полковника призначено службове розслідування, про результати якого поінформують додатково, додали в Генштабі.

Реакція ветеранів та громадськості

Рух ветеранів України закликав полковника Ноздрачова вибачитися, а від ЗСУ вимагають його звільнення.

"Ми вимагаємо вибачень від полковника Збройних Сил України, котрий розповідає нам, людям що втрачали друзів на війні про примирення із російськими війсковими та терористами ЛДНР! Ми вимагаємо, щоб Олексій Ноздрачов був звільнений із Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні руху у Facebook.

Також Рух ветеранів оголосив акцію протесту під Міноборони у п'ятницю о 15:00.

Заява Олексія Ноздрачова викликала шквал критики у соцмережах.

Журналістка Яніна Соколова ставить в один ряд заяви Володимира Путіна про те, що "націоналісти сильніші за Володимира Зеленського" та заяву Ноздрачова і робить висновок: "Я не вірю у співпадіння. Складається враження свідомої дискредитації патріотів-добровольців, волонтерів і націоналістів".

Волонтер Віталій Дейнега нагадав про колишню ініціативу, яку намагався впровадити Ноздрачов.

Журналіст Дмитро Лиховій закликав звільнити Ноздрачова через "невідповідність".

"Ноздрачов ставить "воєнниє традіциї" совка вище за інтереси виживання української нації в умовах російської агресії — так, як це було при януковичах", - пише журналіст у Facebook. І додає, що не можна спускати цю справу на гальмах "під шумок аваковського шапіто".

Водночас на сторінці Ноздрачова також є і коментарі людей, які твердять, що полковник не те мав на увазі, й радять передивитися брифінг ще раз.

Так Ірина Шопіна пише, що "Ноздрачов не говорив, що він ХОЧЕ інтегруватися з росіянами та бойовиками. Він сказав, що військовим ПРОСТІШЕ домовитися з іншими військовими".

Відеовибачення

Згодом Олексій Ноздрачов перепросив за свою заяву. Відповідне відеозвернення він розмістив у Facebook.

"Я допустив велику помилку - некоректно висловившись стосовно ветеранів і військовослужбовців, що виконують завдання у боротьбі з російською агресією", - сказав Ноздрачов.

"Я відверто помилився у своїх висловлюваннях і прошу мені пробачити цю помилку.. Це моя провина і я її усвідомлюю. Я готовий понести покарання. Мені прикро за те. Прошу вибачення", - сказав полковник у відеозверненні.

Олексій Ноздрачов також наголосив, що не висловлював думку керівництва ЗСУ.