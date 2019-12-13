Копирайт изображения UNIAN Image caption Яна Дугарь у залі суду

Печерський районний суд Києва присудив цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід медсестрі Яні Дугарь, яку слідчі вважають причетною до організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

Саме такий запобіжний захід просили прокурори. Адвокати мають п'ять діб для оскарження рішення суду.

Суд попередив Яну Дугарь, що вона має приходити до слідчих за першою вимогою, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними і здати закордонні паспорти.

Адвокати закликали суд відхилити клопотання прокурорів, оскільки вважають сумнівною усю експертизу стосовно ідентифікації Яни Дугарь як можливої співучасниці підготовки теракту проти Павла Шеремета.

Окрім того, захисники наголосили, що слідство не надало аргументів стосовно мети і мотивів співучасті у скоєнні злочину.

Що не так із ідентифікацією особи Дугарь?

Слідчі твердили, що порівняли відео камер спостереження напередодні вбивства Павла Шеремета, де молода жінка вивчає і фотографує розташування відеокамер на перехресті, де було скоєно теракт, з фотографіями та відео нібито Яни Дугарь, зроблених 11 липня 2019 року.

Image caption Яна Дугарь (друга зліва у нижньому ряду) в очікуванні рішення суду

Захисники надали суду документи, які, як вони кажуть, підтверджують, що 11 липня 2019 року вона перебувала за кордоном, у Румунії та Італії і повернулася до Києва 13 липня 2019-го.

Адвокати також надали суду документи про перебування Яни Дугарь у 2014-му та інших роках на території закритої військової частини і госпіталі.

"У такої особи немає часу і можливостей для "масонських змов", - сказав один з адвокатів.

Екс-депутатка парламенту Оксана Корчинська продемонструвала журналістам документи, із яких випливає, що із 3 червня по 29 липня 2016 року Яна Дугарь чергувала у 16-му мобільному госпіталі як хірургічна медсестра.

Сама Яна Дугарь сказала, що повністю підтримує сказане адвокатами і їй немає чого додати.

"Кіно. Чекайте наступних серій", - так прокоментував журналістам те, що відбувається, один із адвокатів.

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Аргументи слідства

Автомобіль, за кермом якого перебував журналіст Павло Шеремет, був підірваний в центрі Києва в липні 2016 року. Впродовж більше ніж трьох років слідчі не повідомляли про бодай якісь зрушення у розслідуванні справи.

Наразі слідчі назвали імена п'яти осіб, яких вважають причетними до вбивства Павла Шеремета. Усі вони або добровольці, або волонтери, пов'язані із війною на Донбасі:

Андрій Антоненко, київський музикант, учасник бойових дій на Донбасі, сержант Сил спецоперацій.

Владислав "Буча" Грищенко - учасник бойових дій на Донбасі. Має навички мінно-вибухової справи. Шість разів був засуджений за шахрайство, вимагання та грабежі. З вересня цього року перебуває в СІЗО за підозрою в замаху на вбивство бізнесмена з Івано-Франківської області.

Інна "Пума" Грищенко, 40 років - дружина Владислава Грищенка. Учасниця бойових дій на Донбасі. Пізніше, за повідомленнями ЗМІ, співзасновниця піцерії Veterano Pizza. З листопада цього року перебуває в СІЗО за підозрою в причетності до тієї ж справи, що і її чоловік.

Яна Дугарь, 26 років - учасниця бойових дій на Донбасі, медсестра.

Юлія "Ліса" Кузьменко - дитячий хірург, завідувачка відділенням в клініці "Охматдит". Активна волонтерка.

Правоохоронці стверджують, що оприлюднили лише близько десяти відсотків наявних у них матеріалів, і що їхні позиції досить сильні.

Вони кажуть, що спочатку працювали над чотирма версіями вбивства Шеремета: помилка у виборі жертви (автомобіль належав Олені Притулі), міжособистісні конфлікти, професійна діяльність Шеремета в Україні, в Росії та в Білорусі, а також дестабілізація суспільно-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи.

Надалі, кажуть у поліції, перші три версії не знайшли свого підтвердження.

"Вдалося встановити тільки тих осіб, які планували і скоїли це вбивство. Країна повинна почути ще відповідь на питання, хто був ініціатором або організатором цього жахливого злочину", - заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Увечері 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що у слідства є інформація про те, хто може бути ініціатором цього злочину. Хоча і визнав, що деякі нез'ясовані моменти ще залишаються. "У нас немає відповідей щодо механізму взаємодії. У нас - в деяких випадках - ще є питання про роль деяких людей. І, в тому числі, ми бачимо людей, які ініціювали цей злочин", - сказав міністр.

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