"Риби-пеніси" вкрили пляж у Каліфорнії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ці пульсуючі створіння - черви, які живуть глибоко в морському піску

Тисячі істот, схожих на пеніси, винесло на берег у Каліфорнії.

Насправді ці пульсуючі створіння - морські черви, відомі під латинською назвою Urechis caupo.

Через форму їх називають "рибами-пенісами", хоча насправді вони відносяться до підкласу морських багатощітинкових червів ехіурів.

Вони зазвичай живуть глибоко у піску, але нещодавні шторми вимили їх звідти та викинули на Пляж Дрейка, що за 50 миль на північ від Сан-Франциско.

Берег буквально вкритий цими істотами.

Біолог Іван Парр пише, що черви справді мають специфічну форму, однак вона "відмінно підходить для життя під землею".

За його словами, ці істоти з'явилися ще 300 млн років тому, про що свідчать розкопки.

А самі вони можуть жити до 25 років.

У деяких країнах Східної Азії, наприклад Південній Кореї, такі черви вважаються делікатесом.

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