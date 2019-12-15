Хентай та російське порно: що дивляться українці на Pornhub

Копирайт изображения Pornhub Insights Image caption Pornhub продовжує нарощувати аудиторію, й українці складають немалу її частину

Найбільший у світі порносайт опублікував свій щорічний звіт Pornhub Insights (лінк цілком пристойний!), за яким Україна знову увійшла до топ-20 країн за трафіком.

Що ж дивилися українці та українки та хто став улюбленою порномоделлю для української аудиторії цього року - у шести фактах про Україну на Pornhub.

1. Знову у топ-двадцятці

Копирайт изображения Pornhub Insights Image caption Топ-20 країн за трафіком на Pornhub

Україна залишається у Топ-20 країн за трафіком на Pornhub.

Вона посідає 16 сходинку, й випереджає у першій двадцятці Таїланд, Росію, Аргентину і Швецію.

А перші місця тут посідають США, Японія, Велика Британія, Канада і Франція.

На Pornhub відзначають серйозне зростання трафіку з Японії, що, вочевидь, призвело до того, що лідером за пошуковими запитами на сайті стала категорія "японське порно" (про це - нижче).

2. Довгі перегляди

Копирайт изображения Pornhub Insights Image caption Середня тривалість перебування на сайті

Українці також увійшли до списку націй, які у середньому найдовше дивилися відео на Pornhub - середній візит на сайт з України тривав 9 хвилин 56 секунд.

Це 14 показник серед усіх країн.

Щоправда, тут Україна трохи здала позиції - минулого року українці дивилися порно у середньому на 30 секунд довше.

А лідери тут - Таїланд, Філіппіни, Нідерланди, США і Канада.

До речі, жінки на сайті затримувалися на 23 секунди довше, ніж чоловіки.

3. Українці люблять хентай

Копирайт изображения Pornhub Insights Image caption В Україні дивляться хентай, у США - лесбійське порно, а в Китаї - японське

Найулюбленішою категорією на Pornhub в Україні був хентай - японське анімоване порно.

За цим показником Україна стоїть поряд з сусідніми Білоруссю та Росією, а також Перу, Чилі і Болівією.

Водночас за пошуковими запитами з України лідирує просто "секс".

Також у топ українських запитів входять: "аніме", "БДСМ", "milf", той таки "хентай", "MILF" ("матусі"), "femdom" ("жіноче домінування"), "російське порно", "Overwatch" (по однойменній комп'ютерній грі), "лесбійське порно", "оргазм", "Minecraft" (ще одна гра) і "українське порно".

4. Все більше глядачок

Копирайт изображения Pornhub Insights Image caption Глядачок все більше на Pornhub - це світовий тренд

Українська жіноча аудиторія на Pornhub зросла на 4% і складає тепер 31%.

Тут Україна у загальносвітовому тренді - глобально кількість відвідувачок також зросла (на 3%) і досягла 32%.

5. "Російське порно"

Копирайт изображения Pornhub Insights Image caption Pornhub Insights присвятили невеликий розділ саме Україні

Як відзначають на Pornhub, у порівнянні з глобальною аудиторією, українці на 686% більше дивляться відео з категорії "російське порно".

Крім того, українська аудиторія на 197% більше любить "фістінг" та на 162% - "бісексуальне порно".

6. Улюблені моделі

Копирайт изображения Pornhub Insights Image caption Три з п'яти улюблених порномоделей української аудиторії входять і у голбальний топ

Найулюбленішими порномоделями української аудиторії у 2019 році стали Лана Родес, Ніколь Еністон, Ельза Джин, Міа Халіфа та Райлі Рід.

Тут Україна знову в глобальних трендах, в яких Лана Родес, Міа Халіфа та Райлі Рід також входять до топ-5 порнозірок за пошуком.

Що взагалі відбувається на Pornhub?

Копирайт изображения Pornhub Insights Image caption 42 млрд заходів за 2019 рік - новий рекорд сайту

"Pornhub продовжує рости і не схоже, щоб це припинялося", - відзначають автори річного звіту тенденцій на головному порносайті світу.

За 2019 рік його трафік склав 42 млрд заходів - тобто 115 млн заходів щодня.

У Pornhub відзначають, що 115 млн - це ніби все населення Канади, Австралії, Польщі та Нідерландів провело весь день за переглядом їхніх відео.

2019 рік також побив рекорд за кількістю завантажених відео на Pornhub - більше 6,83 млн роликів. А їхня загальна тривалість нових відео перевищила 169 років.

"Схоже, рік був сповненим пригод, адже протягом нього було понад 39 млрд пошукових запитів, що на 8,7 млрд більше, ніж минулого року", - відзначають на сайті.

Найбільше шукали "японське порно" (це новий лідер) та "хентай", тоді як категорії "лесбійки" та "milf" втратили позиції, й опустилися на 3-4 місця.

Також у топ-10 в пошуку на Pornhub увійшли: "корейське порно", "азійське порно", "мачуха", "масаж", "анал" і "Ebony".

"Українське порно" до лідерів за пошуком не увійшло.

Серед порномоделей-жінок найбільше шукали Лану Родес, серед чоловіків - Джорді Ель-Ніньйо Полла, серед зірок - Belle Delphine (блогерку, яка продавала воду зі своєї ванни), а серед кіногероїв - персонажів "Мстителів" та Харлі Квін.

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