Хентай та російське порно: що дивляться українці на Pornhub
Найбільший у світі порносайт опублікував свій щорічний звіт Pornhub Insights (лінк цілком пристойний!), за яким Україна знову увійшла до топ-20 країн за трафіком.
Що ж дивилися українці та українки та хто став улюбленою порномоделлю для української аудиторії цього року - у шести фактах про Україну на Pornhub.
- Агітація на PornHub. Як політики привертають увагу виборців
- Чому блогери зброї переходять з YouTube на PornHub
1. Знову у топ-двадцятці
Україна залишається у Топ-20 країн за трафіком на Pornhub.
Вона посідає 16 сходинку, й випереджає у першій двадцятці Таїланд, Росію, Аргентину і Швецію.
А перші місця тут посідають США, Японія, Велика Британія, Канада і Франція.
На Pornhub відзначають серйозне зростання трафіку з Японії, що, вочевидь, призвело до того, що лідером за пошуковими запитами на сайті стала категорія "японське порно" (про це - нижче).
2. Довгі перегляди
Українці також увійшли до списку націй, які у середньому найдовше дивилися відео на Pornhub - середній візит на сайт з України тривав 9 хвилин 56 секунд.
Це 14 показник серед усіх країн.
Щоправда, тут Україна трохи здала позиції - минулого року українці дивилися порно у середньому на 30 секунд довше.
А лідери тут - Таїланд, Філіппіни, Нідерланди, США і Канада.
До речі, жінки на сайті затримувалися на 23 секунди довше, ніж чоловіки.
3. Українці люблять хентай
Найулюбленішою категорією на Pornhub в Україні був хентай - японське анімоване порно.
За цим показником Україна стоїть поряд з сусідніми Білоруссю та Росією, а також Перу, Чилі і Болівією.
Водночас за пошуковими запитами з України лідирує просто "секс".
Також у топ українських запитів входять: "аніме", "БДСМ", "milf", той таки "хентай", "MILF" ("матусі"), "femdom" ("жіноче домінування"), "російське порно", "Overwatch" (по однойменній комп'ютерній грі), "лесбійське порно", "оргазм", "Minecraft" (ще одна гра) і "українське порно".
4. Все більше глядачок
Українська жіноча аудиторія на Pornhub зросла на 4% і складає тепер 31%.
Тут Україна у загальносвітовому тренді - глобально кількість відвідувачок також зросла (на 3%) і досягла 32%.
5. "Російське порно"
Як відзначають на Pornhub, у порівнянні з глобальною аудиторією, українці на 686% більше дивляться відео з категорії "російське порно".
Крім того, українська аудиторія на 197% більше любить "фістінг" та на 162% - "бісексуальне порно".
6. Улюблені моделі
Найулюбленішими порномоделями української аудиторії у 2019 році стали Лана Родес, Ніколь Еністон, Ельза Джин, Міа Халіфа та Райлі Рід.
Тут Україна знову в глобальних трендах, в яких Лана Родес, Міа Халіфа та Райлі Рід також входять до топ-5 порнозірок за пошуком.
Що взагалі відбувається на Pornhub?
"Pornhub продовжує рости і не схоже, щоб це припинялося", - відзначають автори річного звіту тенденцій на головному порносайті світу.
За 2019 рік його трафік склав 42 млрд заходів - тобто 115 млн заходів щодня.
У Pornhub відзначають, що 115 млн - це ніби все населення Канади, Австралії, Польщі та Нідерландів провело весь день за переглядом їхніх відео.
2019 рік також побив рекорд за кількістю завантажених відео на Pornhub - більше 6,83 млн роликів. А їхня загальна тривалість нових відео перевищила 169 років.
"Схоже, рік був сповненим пригод, адже протягом нього було понад 39 млрд пошукових запитів, що на 8,7 млрд більше, ніж минулого року", - відзначають на сайті.
Найбільше шукали "японське порно" (це новий лідер) та "хентай", тоді як категорії "лесбійки" та "milf" втратили позиції, й опустилися на 3-4 місця.
Також у топ-10 в пошуку на Pornhub увійшли: "корейське порно", "азійське порно", "мачуха", "масаж", "анал" і "Ebony".
"Українське порно" до лідерів за пошуком не увійшло.
Серед порномоделей-жінок найбільше шукали Лану Родес, серед чоловіків - Джорді Ель-Ніньйо Полла, серед зірок - Belle Delphine (блогерку, яка продавала воду зі своєї ванни), а серед кіногероїв - персонажів "Мстителів" та Харлі Квін.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!