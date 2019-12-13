Копирайт изображения НТВ Image caption НТВ хотіли зробити сюжет про розслідування справи Шеремета і перемир'я на Донбасі

Кореспондента російського телеканалу НТВ Сергія Савіна у п'ятницю прикордонники не пропустили в Україну.

Це сталося на наступний день після виходу репортажу іншого російського каналу "Звезда" з української столиці.

Повірив запрошенню Зеленського

"Нещодавно Зеленський запропонував російським ЗМІ приїхати до Києва і особисто подивитися на те, що відбувається в Україні. Наш кореспондент Сергій Савін повірив цьому запрошенню, полетів до Києва і... його не пустили", - йдеться у повідомленні НТВ.

На опублікованому каналом відео Сергій Савін розповідає, що він прилетів до Києва у п'ятницю зранку й пішов на прикордонний контроль.

"Одразу заявили хто ми, що ми, яка мета, на скільки приїхали в Україну, що збираємося робити", - розповів журналіст.

За його словами, група НТВ планувала зробити репортаж про результати розслідування вбивства Павла Шеремета, газові переговори між Україною та Росією та "обіцяний президентом Зеленським обмін полонених до кінця року і можливе припинення вогню на лінії зіткнення".

Після бесіди Сергію Савіну повернули документи, все, за його словами, "відбувалося чемно і дипломатично".

Однак потім вручили відмову у перетині кордону України.

"Офіційна причина - я не зміг підтвердити мету свого запланованого перебування тут", - поскаржився російський журналіст.

"Чекати довго, але, у будь-якому разі, відправляти будуть за рахунок авіакомпанії, якою ми сюди прилетіли", - додав він.

Візит каналу "Звезда"

Копирайт изображения Звезда Image caption На відміну від НТВ, група каналу Міноборони РФ "Звезда" не заявляла, що їде в Київ робити журналістський репортаж

Напередодні інший російський телеканал "Звезда", який належить Міноборони РФ, опублікував свій репортаж з України під назвою "Довга дорога до Києва".

За словами журналістів, вони вирішили приїхати до Києва також після запрошення Володимира Зеленського.

Росіяни пройшли прикордонний контроль, а далі записали звернення з Майдану.

"Ми в центрі Києва. Я - на Майдані. Щоправда, поки що невідомо, чи всім журналістам відкрили шлях, і чи надовго. Але принаймні прямо зараз, стоячи тут, я можу спокійно закінчити свій репортаж і нарешті сказати: Діана Сіразі, Олександр Столяров, телеканал "Звезда", Київ, Україна!", - розповіла російська журналістка у своєму сюжеті.

При цьому на відео було видно, що запис на Майдані Незалежності відбувався без яскравого червоного мікрофона "Звезды".

Водночас українські прикордонники розповіли BBC News Україна, що група каналу "Звезда" заїжджала в країну не як журналісти.

"Вони не заявляли, що вони журналісти… Відносно цих людей не було інформації про заборону на в'їзд", - розповіли прикордонники.

"Запрошення" Зеленського

"Запрошення" від президента України, до якого апелюють російські журналісти, було озвучене Володимиром Зеленським під час спільного брифінга після "нормандських переговорів" у Парижі.

"Ви приїдьте, я вам особисто покажу. Тільки, щоб реально. Не так, як ваші - є там товариш Соловйов, весело говорить в Москві, що відбувається", - відповів тоді на запитання російської журналістки Володимир Зеленський.

"Я завжди кажу - а ви приїдьте прямо, що в нас відбувається, подивіться, походіть ніжками, ручками, "глазкамі". Нічого страшного, я думаю, туфлі Brioni, чи що там, не забруднить людина", - додав він.

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