Підозрюваних у вбивстві Шеремета заарештували на два місяці
Сьогодні вночі Печерський районний суд Києва арештував на два місяці Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка, підозрюваних у причетності до вбивства влітку 2016 року журналіста Павла Шеремета.
Відповідне рішення ухвалив суддя Сергій Вовк. Суд арештував Антоненка та Кузьменко без права внесення застави.
- Як вбивали Павла Шеремета. Усі подробиці від поліції
- Вбивство Шеремета: медсестру Яну Дугарь відправили під домашній арешт
Андрій "Riffmaster" Антоненко - київський музикант, учасник бойових дій на Донбасі, сержант Сил спецоперацій. Затриманий у четвер. Як випливає з підозри, опублікованої адвокатом іншої фігурантки справи Юлії Кузьменко, слідство вважає, що саме Антоненко "організував групу, щоб у її складі вчинити вбивство".
Юлія "Ліса" Кузьменко - дитячий хірург, завідуючка відділенням в клініці "Охматдит", активна волонтерка.
Її затримали у четвер - разом з іншими фігурантами справи.
За твердженням слідства, саме вона підклала вибухівку під авто Павла Шеремета, а потім дистанційно її підірвала, внаслідок чого журналіст загинув.
Сама вона свою вину заперечує і каже, що не знала нічого про Шеремета до дня його загибелі: "Я вперше про Шеремета почула у день, по-моєму, його вбивства. Я сиділа на роботі, відкрила Facebook, прочитала, що вбили Шеремета. Я тоді ще полізла читати, хто це".
Вона закликала провести всі експертизи, зокрема антропометричні, за участі медіа і громадськості, а також висловила готовність пройти поліграф.
Захист Кузьменко також розкритикував методи, за якими слідство встановило її причетність до вбивства Шеремета, зокрема якість відео з камер спостереження та висновки, зроблені на основі цього. Юлія "Ліса" Кузьменко - дитячий хірург, завідуючка відділенням в клініці "Охматдит", активна волонтерка.
Раніше Печерський районний суд Києва присудив цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід медсестрі Яні Дугарь, яку слідчі вважають причетною до організації вбивства журналіста Павла Шеремета.
У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що готові надати підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета весь спектр правової допомоги.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!