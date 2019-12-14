Підозрюваних у вбивстві Шеремета заарештували на два місяці

Копирайт изображения УНІАН / Укрінформ Image caption Юлія Кузьменко і Андрій Антоненко

Сьогодні вночі Печерський районний суд Києва арештував на два місяці Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка, підозрюваних у причетності до вбивства влітку 2016 року журналіста Павла Шеремета.

Відповідне рішення ухвалив суддя Сергій Вовк. Суд арештував Антоненка та Кузьменко без права внесення застави.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Андрій Антоненко на суді заявив, що чоловік, зображений на відео з камер спостереження, на нього не схожий: "У нього ж борода не та"

Андрій "Riffmaster" Антоненко - київський музикант, учасник бойових дій на Донбасі, сержант Сил спецоперацій. Затриманий у четвер. Як випливає з підозри, опублікованої адвокатом іншої фігурантки справи Юлії Кузьменко, слідство вважає, що саме Антоненко "організував групу, щоб у її складі вчинити вбивство".

Юлія "Ліса" Кузьменко - дитячий хірург, завідуючка відділенням в клініці "Охматдит", активна волонтерка.

Її затримали у четвер - разом з іншими фігурантами справи.

За твердженням слідства, саме вона підклала вибухівку під авто Павла Шеремета, а потім дистанційно її підірвала, внаслідок чого журналіст загинув.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Як стверджує слідство, Юлія Кузьменко безпосередньо встановила вибухівку під авто Шеремета та дистанційно привела його в дію

Сама вона свою вину заперечує і каже, що не знала нічого про Шеремета до дня його загибелі: "Я вперше про Шеремета почула у день, по-моєму, його вбивства. Я сиділа на роботі, відкрила Facebook, прочитала, що вбили Шеремета. Я тоді ще полізла читати, хто це".

Вона закликала провести всі експертизи, зокрема антропометричні, за участі медіа і громадськості, а також висловила готовність пройти поліграф.

Захист Кузьменко також розкритикував методи, за якими слідство встановило її причетність до вбивства Шеремета, зокрема якість відео з камер спостереження та висновки, зроблені на основі цього. Юлія "Ліса" Кузьменко - дитячий хірург, завідуючка відділенням в клініці "Охматдит", активна волонтерка.

Раніше Печерський районний суд Києва присудив цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід медсестрі Яні Дугарь, яку слідчі вважають причетною до організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що готові надати підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета весь спектр правової допомоги.

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