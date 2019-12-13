Що відомо про нових фігурантів справи Шеремета - випуск новин

  • 13 грудня 2019

У випуску новин від 13 грудня:

  • Суд почав обирати запобіжні заходи новим фігурантам справи про убивство журналіста Павла Шеремета.
  • Тріумф Бориса Джонсона на виборах у Британії. Що тепер буде з брекзитом?
  • Хто отримав премію Книга року ВВС-2019.
  • І навіщо у Лондоні оцифровують кладовища.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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