Що відомо про нових фігурантів справи Шеремета - випуск новин
- 13 грудня 2019
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У випуску новин від 13 грудня:
- Суд почав обирати запобіжні заходи новим фігурантам справи про убивство журналіста Павла Шеремета.
- Тріумф Бориса Джонсона на виборах у Британії. Що тепер буде з брекзитом?
- Хто отримав премію Книга року ВВС-2019.
- І навіщо у Лондоні оцифровують кладовища.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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