Що відомо про нових фігурантів справи Шеремета - випуск новин

У випуску новин від 13 грудня:

Суд почав обирати запобіжні заходи новим фігурантам справи про убивство журналіста Павла Шеремета.

Тріумф Бориса Джонсона на виборах у Британії. Що тепер буде з брекзитом?

Хто отримав премію Книга року ВВС-2019.

І навіщо у Лондоні оцифровують кладовища.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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