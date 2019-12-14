Миші в метро Лондона і ведмежата: кращі фото диких тварин 2019 року
Лондонський музей природознавства проводить конкурс на кращу фотографію тварин. Голосує народ, а не фахівці. Куратори обрали 25 найкращих, на їхній погляд, фотографій для конкурсу "Найкращий фотограф дикої природи (WPY 2019)" - народний вибір.
Конкурс закінчується 4 лютого 2020 року.
Сем Роулі зрозумів, що найкращий спосіб фотографувати мишей, що живуть у лондонському метро, - лягти на платформу і чекати на гарний кадр. Миші іноді б'ються за крихти, залишені пасажирами. Ця бійка тривала не більше секунди, поки одна з мишей схопила ласий шматочок і не втекла.
Понад два роки Інго Арндт фотографував пум у національному парку Торрес-дель-Пайне в чилійській частині Патагонії. Ця самка так до нього звикла, що одного разу вона просто заснула неподалік. Прокинувшись, вона глянула на нього, нітрохи не злякавшись, і Інго вдалося сфотографувати спокійну і виспану пуму.
Француз Яз Лухал спочатку діставався острова Сноу-Хілл в Антарктиці морем, потім його підвезли на вертольоті, після чого йому довелося йти глибоким снігом до колонії імператорських пінгвінів. І йому вдалося їх знайти.
Вейн Осборн помітив дуже молодого горбатого кита з його матір'ю в океані неподалік від королівства Тонга. Китеня з цікавістю спостерігало за Вейном і час від часу поверталося до матері за черговою порцією молока. Мати спокійно трималася за 20 метрів від Вейна.
Валерій Малєєв зіткнувся з цим манулом взимку в монгольському степу. Мороз сягав -42 градусів, але, за його словами, краса була надзвичайна. Манули за розміром приблизно з домашню кішку, вони полюють на гризунів, птахів і навіть комах.
На початку березня Стів Леві провів 10 днів у пошуках білих ведмедів на півночі Канади. Він зустрів ведмедицю і двох ведмежат. Вони вийшли з барлогу в національному парку Вапуск і йшли до берега моря, де їхня мати нарешті могла б поїсти. Ведмежата трохи поспали, а потім почали гратися з матір'ю.
Коли Стефан Крістманн побачив цих пінгвінів у затоці Атка в Антарктиці, то спочатку подумав, що вони висиджують яйце, хоча для цієї пори року було надто рано. Стефан придивився і зрозумів, що це не яйце, а зліплена ними сніжна кулька! Можливо, так подружжя пінгвінів просто вирішило потренуватися, що робити з яйцем, коли воно з'явиться на світ, і як передавати його одне одному.
Сальвадор Колве Небот кілька місяців спостерігав, як на висохлі гілки агави у Валенсії сідають різноманітні види птахів, які потім злітаються до невеликого ставка за водою. Туди регулярно прилітають два боривітри, але кожного разу їх намагаються прогнати сороки.
Мішель Зогзогі був у бразильському районі Пантанал і фотографував ягуарів. Одного гарного дня він плив на човні річкою Трес-Ірманс, коли раптом з води просто перед його човном вийшли два ягуари - мати з дитинчам. Мішель не міг повірити власним очам - вони витягли на берег анаконду, причому забарвлення змії дуже нагадувало шкіру самих ягуарів.
В австрійському національному парку Високий Тауерн бабаки звикли до людей і дозволяють їм наближатися і фотографувати їх. Для бабаків це розумна поведінка, оскільки присутність людей відлякує хижаків, наприклад беркутів. Фото Міхаеля Шобера.
Клемент Мвангі спостерігав, як самка леопарда грілася ввечері на сонці в кенійському національному парку Масаї-Мара. Клемент каже, що в гонитві за чимось винятковим фотограф може пропустити щось екстраординарне.
Елайас Мугамбі працює лісничим у заповіднику Лева на півночі Кенії. Він часто проводить тижні далеко від дому, наглядаючи за осиротілими дитинчатами носорогів. Їхніх матерів або вбили браконьєри, або вони осліпли і більше не можуть доглядати за потомством. Фото Мартіна Бузора.
Під час поїздки до канадської провінції Британська Колумбія неподалік від річки Накайно фотограф Маріон Фоллборн побачила ведмедицю з ведмежам, яка йшла до дерева. Ведмедиця встала на задні лапи і почала тертися спиною об дерево. Незабаром її рухи почало наслідувати й ведмежатко.
Панда сидить в клітці в селекційному центрі в провінції Шеньсі, що на півночі Китаю. Влада не розробила план випуску панд на волю, і поки не зрозуміло, як такі центри сприяють збереженню панд. Фото Маркуса Вестберг.
Марко Валентіні побачив в угорському національному парку Хортобадь, як самець боривітри намагався привернути увагу самки. Самка прийняла в подарунок ящірку і на знак вдячності легко вхопилася за залицяльника.
Улюблене заняття фотографа Лукаса Бустаманте - ходити в нічні походи в еквадорських джунглях. Під час одного такого походу він побачив жабу Pristimantis labiosus саме в той момент, коли вона зловила невеликого тарантула.
Біля узбережжя Британської Колумбії Джек Девіс побачив як горбаті кити полюють за здобиччю. Кити йдуть під воду, видихають повітря і створюють ніби завісу з бульбашок, заплутуючи тим самим здобич, щоб та не помітила наближення китів і не зникла.
Клімат і погода на Шпіцбергені суворі, але місцеві тварини пристосувалися до холоду і снігу. Це місцеві північні олені. Фото Франсіса Де Андреса.
Зграя спинорогів поблизу рифа на Філіппінах. Фото Девіда Дубілета.
Біла чапля на тлі заходу сонця. Фото Чаба Текелі.
У національному парку Ріа Лагартос на Юкатані найбільша зграя карибських фламінго в Мексиці. Клаудіо Контрерас Кообі сфотографував пташеня, що вилупилося з яйця менш як тиждень тому.
Ауден Рікардсену знадобилося кілька років ретельної підготовки, щоб зробити цю фотографію на заході Норвегії. Беркута зацікавила лінза, блищала на сонці, і він вирішив з'ясувати, що це таке.
Анхель Фітор зробив цей знімок в морі поблизу Аліканте в Іспанії. Це скупчення скальпід, морських істот, які під час сильної течії приймають своєрідні форми.
Упродовж десятиліть в Таїланді в цирках та в інших шоу використовували орангутангів. Тварини страждали. Подібні заходи тимчасово заборонили, але нещодавно знову відновили. Шоу проходять двічі на день, і люди платять гроші, щоб подивитися, як орангутанги займаються боксом, танцюють або грають на барабанах. Фото Аарона Геркоскі.
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