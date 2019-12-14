Миші в метро Лондона і ведмежата: кращі фото диких тварин 2019 року

Лондонський музей природознавства проводить конкурс на кращу фотографію тварин. Голосує народ, а не фахівці. Куратори обрали 25 найкращих, на їхній погляд, фотографій для конкурсу "Найкращий фотограф дикої природи (WPY 2019)" - народний вибір.

Конкурс закінчується 4 лютого 2020 року.

Копирайт изображения Valeriy Maleev/Wildlife Photographer of the Year Image caption Валерій Малєєв влітку був в експедиції в пустелі Гобі в Монголії, де помітив тушканчика, хоч це зазвичай нічна тварина. Кров'яні судини у великих вухах розсіюють тепло, і тушканчик може жити в умовах сильної спеки

Копирайт изображения Sam Rowley/Wildlife Photographer of the Year Image caption Мишаче танго

Сем Роулі зрозумів, що найкращий спосіб фотографувати мишей, що живуть у лондонському метро, - лягти на платформу і чекати на гарний кадр. Миші іноді б'ються за крихти, залишені пасажирами. Ця бійка тривала не більше секунди, поки одна з мишей схопила ласий шматочок і не втекла.

Копирайт изображения Ingo Arndt/ Wildlife Photographer of the Year

Понад два роки Інго Арндт фотографував пум у національному парку Торрес-дель-Пайне в чилійській частині Патагонії. Ця самка так до нього звикла, що одного разу вона просто заснула неподалік. Прокинувшись, вона глянула на нього, нітрохи не злякавшись, і Інго вдалося сфотографувати спокійну і виспану пуму.

Копирайт изображения AFP

Француз Яз Лухал спочатку діставався острова Сноу-Хілл в Антарктиці морем, потім його підвезли на вертольоті, після чого йому довелося йти глибоким снігом до колонії імператорських пінгвінів. І йому вдалося їх знайти.

Копирайт изображения Wayne Osborn/Wildlife Photographer of the Year

Вейн Осборн помітив дуже молодого горбатого кита з його матір'ю в океані неподалік від королівства Тонга. Китеня з цікавістю спостерігало за Вейном і час від часу поверталося до матері за черговою порцією молока. Мати спокійно трималася за 20 метрів від Вейна.

Копирайт изображения Valeriy Maleev/Wildlife Photographer of the Year

Валерій Малєєв зіткнувся з цим манулом взимку в монгольському степу. Мороз сягав -42 градусів, але, за його словами, краса була надзвичайна. Манули за розміром приблизно з домашню кішку, вони полюють на гризунів, птахів і навіть комах.

Копирайт изображения Steve Levi/Wildlife Photographer of the Year

На початку березня Стів Леві провів 10 днів у пошуках білих ведмедів на півночі Канади. Він зустрів ведмедицю і двох ведмежат. Вони вийшли з барлогу в національному парку Вапуск і йшли до берега моря, де їхня мати нарешті могла б поїсти. Ведмежата трохи поспали, а потім почали гратися з матір'ю.

Копирайт изображения Stefan Christmann/Wildlife Photographer of the Yea

Коли Стефан Крістманн побачив цих пінгвінів у затоці Атка в Антарктиці, то спочатку подумав, що вони висиджують яйце, хоча для цієї пори року було надто рано. Стефан придивився і зрозумів, що це не яйце, а зліплена ними сніжна кулька! Можливо, так подружжя пінгвінів просто вирішило потренуватися, що робити з яйцем, коли воно з'явиться на світ, і як передавати його одне одному.

Копирайт изображения Salvador Colvée Nebot/Wildlife Photographer of the

Сальвадор Колве Небот кілька місяців спостерігав, як на висохлі гілки агави у Валенсії сідають різноманітні види птахів, які потім злітаються до невеликого ставка за водою. Туди регулярно прилітають два боривітри, але кожного разу їх намагаються прогнати сороки.

Копирайт изображения Michel Zoghzoghi/Wildlife Photographer of the

Мішель Зогзогі був у бразильському районі Пантанал і фотографував ягуарів. Одного гарного дня він плив на човні річкою Трес-Ірманс, коли раптом з води просто перед його човном вийшли два ягуари - мати з дитинчам. Мішель не міг повірити власним очам - вони витягли на берег анаконду, причому забарвлення змії дуже нагадувало шкіру самих ягуарів.

Копирайт изображения Michael Schober/Wildlife Photographer of the Year

В австрійському національному парку Високий Тауерн бабаки звикли до людей і дозволяють їм наближатися і фотографувати їх. Для бабаків це розумна поведінка, оскільки присутність людей відлякує хижаків, наприклад беркутів. Фото Міхаеля Шобера.

Копирайт изображения Clement Mwangi/Wildlife Photographer of the Year

Клемент Мвангі спостерігав, як самка леопарда грілася ввечері на сонці в кенійському національному парку Масаї-Мара. Клемент каже, що в гонитві за чимось винятковим фотограф може пропустити щось екстраординарне.

Копирайт изображения Martin Buzora/Wildlife Photographer of the Year

Елайас Мугамбі працює лісничим у заповіднику Лева на півночі Кенії. Він часто проводить тижні далеко від дому, наглядаючи за осиротілими дитинчатами носорогів. Їхніх матерів або вбили браконьєри, або вони осліпли і більше не можуть доглядати за потомством. Фото Мартіна Бузора.

Копирайт изображения Marion Vollborn/Wildlife Photographer of the Year

Під час поїздки до канадської провінції Британська Колумбія неподалік від річки Накайно фотограф Маріон Фоллборн побачила ведмедицю з ведмежам, яка йшла до дерева. Ведмедиця встала на задні лапи і почала тертися спиною об дерево. Незабаром її рухи почало наслідувати й ведмежатко.

Копирайт изображения Marcus Westberg/Wildlife Photographer of the Year

Панда сидить в клітці в селекційному центрі в провінції Шеньсі, що на півночі Китаю. Влада не розробила план випуску панд на волю, і поки не зрозуміло, як такі центри сприяють збереженню панд. Фото Маркуса Вестберг.

Копирайт изображения Marco Valentini/Wildlife Photographer of the Year

Марко Валентіні побачив в угорському національному парку Хортобадь, як самець боривітри намагався привернути увагу самки. Самка прийняла в подарунок ящірку і на знак вдячності легко вхопилася за залицяльника.

Копирайт изображения Lucas Bustamante/Wildlife Photographer of the Year

Улюблене заняття фотографа Лукаса Бустаманте - ходити в нічні походи в еквадорських джунглях. Під час одного такого походу він побачив жабу Pristimantis labiosus саме в той момент, коли вона зловила невеликого тарантула.

Копирайт изображения AFP

Біля узбережжя Британської Колумбії Джек Девіс побачив як горбаті кити полюють за здобиччю. Кити йдуть під воду, видихають повітря і створюють ніби завісу з бульбашок, заплутуючи тим самим здобич, щоб та не помітила наближення китів і не зникла.

Копирайт изображения Francis De Andres/Wildlife Photographer of the Yea

Клімат і погода на Шпіцбергені суворі, але місцеві тварини пристосувалися до холоду і снігу. Це місцеві північні олені. Фото Франсіса Де Андреса.

Копирайт изображения David Doubilet/Wildlife Photographer of the Year

Зграя спинорогів поблизу рифа на Філіппінах. Фото Девіда Дубілета.

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Біла чапля на тлі заходу сонця. Фото Чаба Текелі.

Копирайт изображения Claudio Contreras Koob/Wildlife Photographer

У національному парку Ріа Лагартос на Юкатані найбільша зграя карибських фламінго в Мексиці. Клаудіо Контрерас Кообі сфотографував пташеня, що вилупилося з яйця менш як тиждень тому.

Копирайт изображения Audun Rikardsen/Wildlife Photographer

Ауден Рікардсену знадобилося кілька років ретельної підготовки, щоб зробити цю фотографію на заході Норвегії. Беркута зацікавила лінза, блищала на сонці, і він вирішив з'ясувати, що це таке.

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Анхель Фітор зробив цей знімок в морі поблизу Аліканте в Іспанії. Це скупчення скальпід, морських істот, які під час сильної течії приймають своєрідні форми.

Копирайт изображения Aaron Gerkoski/Wildlife Photographer of the Year

Упродовж десятиліть в Таїланді в цирках та в інших шоу використовували орангутангів. Тварини страждали. Подібні заходи тимчасово заборонили, але нещодавно знову відновили. Шоу проходять двічі на день, і люди платять гроші, щоб подивитися, як орангутанги займаються боксом, танцюють або грають на барабанах. Фото Аарона Геркоскі.

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