Аваков про справу Шеремета: підозрювані говорили про покровителя
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що підозрювані у справі про вбивство Павла Шеремета говорили про покровителя, який їх захистить. Про це пан Аваков сказав в ефірі програми "Свобода слова".
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"Так, в розмові наших підозрюваних є кілька сторінок розмов, де вони апелюють до свого покровителя, який має їх витягнути і захистити. Так, ми уважно це дивимося. Так, злочин підготували суперпродумано і суперточно", - зазначив пан Аваков, відповідаючи на питання, чи можуть бути причетні до злочину представники українських або іноземних спецслужб.
Аваков також продемонстрував нову фотографію дівчини, яку не показували раніше і яка, на думку слідства, привела в дію вибуховий пристрій.
Міністр зазначив, що дівчина була в перуці і спеціальних окулярах, потім вона вийшла з іншого місця в іншому одязі, і вона натискала на кнопку пульта дистанційного керування.
За словами міністра, у слідства є гіпотези, хто ця людина.
Аваков також розповів, що злочин був багатофакторним: розвідка, відхід, побудова маршруту, відхід після злочину.
Зокрема, начебто Антоненко перед вибухом весь день фотографував машини в кварталі.
Вибух в центрі Києва
Автомобіль, за кермом якого перебував журналіст Павло Шеремет, був підірваний в центрі Києва в липні 2016 року.
Слідство вважає, що до вбивства Павла Шеремета причетні волонтери і добровольці, котрі брали участь у бойових діях на Донбасі.
Поліція зупинилась на версії, що Шеремета вбили для дестабілізації соціально-політичної ситуації в державі.
Всього у цій справі є п'ять затриманих - йдеться про Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Яну Дугарь та колишніх учасників АТО подружжя Грищенків - Інна ("Пума") та Владислав ("Буча").
Юлію Кузьменко і Андрія Антоненка, яких звинувачують у безпосередній участі у вбивстві Павла Шеремета, арештували на два місяці до 8 лютого 2020 року. Цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід присудили медсестрі Яні Дугарь, яку слідчі вважають причетною до організації вбивства.
Вони свою провину заперечують.
12 грудня на брифінгу у Києві слідчі оприлюднили відео моменту ймовірного закладання вибухівки під авто та багато аудіозаписів розмов підозрюваних.
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