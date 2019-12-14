Аваков про справу Шеремета: підозрювані говорили про покровителя

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що підозрювані у справі про вбивство Павла Шеремета говорили про покровителя, який їх захистить. Про це пан Аваков сказав в ефірі програми "Свобода слова".

"Так, в розмові наших підозрюваних є кілька сторінок розмов, де вони апелюють до свого покровителя, який має їх витягнути і захистити. Так, ми уважно це дивимося. Так, злочин підготували суперпродумано і суперточно", - зазначив пан Аваков, відповідаючи на питання, чи можуть бути причетні до злочину представники українських або іноземних спецслужб.

Аваков також продемонстрував нову фотографію дівчини, яку не показували раніше і яка, на думку слідства, привела в дію вибуховий пристрій.

Міністр зазначив, що дівчина була в перуці і спеціальних окулярах, потім вона вийшла з іншого місця в іншому одязі, і вона натискала на кнопку пульта дистанційного керування.

За словами міністра, у слідства є гіпотези, хто ця людина.

Аваков також розповів, що злочин був багатофакторним: розвідка, відхід, побудова маршруту, відхід після злочину.

Зокрема, начебто Антоненко перед вибухом весь день фотографував машини в кварталі.

Вибух в центрі Києва

Автомобіль, за кермом якого перебував журналіст Павло Шеремет, був підірваний в центрі Києва в липні 2016 року.

Слідство вважає, що до вбивства Павла Шеремета причетні волонтери і добровольці, котрі брали участь у бойових діях на Донбасі.

Поліція зупинилась на версії, що Шеремета вбили для дестабілізації соціально-політичної ситуації в державі.

Копирайт изображения unian Image caption Андрія Антоненка, якого звинувачують у безпосередній участі у вбистві Павла Шеремета, арештували до 8 лютого

Всього у цій справі є п'ять затриманих - йдеться про Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Яну Дугарь та колишніх учасників АТО подружжя Грищенків - Інна ("Пума") та Владислав ("Буча").

Юлію Кузьменко і Андрія Антоненка, яких звинувачують у безпосередній участі у вбивстві Павла Шеремета, арештували на два місяці до 8 лютого 2020 року. Цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід присудили медсестрі Яні Дугарь, яку слідчі вважають причетною до організації вбивства.

Вони свою провину заперечують.

12 грудня на брифінгу у Києві слідчі оприлюднили відео моменту ймовірного закладання вибухівки під авто та багато аудіозаписів розмов підозрюваних.

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