15-та Книга року ВВС - як це було

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Тамара Горіха Зерня, яка підстрибнула від радості, дізнавшись про перемогу, Тарас Прохасько, який назвав есеїстику лабораторією світу, жарти, сміх, сльози, овації і селфі - у Києві оголосили переможців 15-ї щорічної премії Книга року ВВС.
У номінації Дитяча книга року BBC-2019 перемогла книга "Сапієнси" Володимира Арєнєва, а премію в номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2019 здобула збірка нарисів Тараса Прохаська "Так, але...". Книгою року ВВС 2019 став роман Тамари Горіха Зерня "Доця".
Церемонія нагородження вперше відбулася в Мистецькому Арсеналі. Як це було, дивіться у нашій галереї.