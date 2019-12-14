15-та Книга року ВВС - як це було

Тамара Горіха Зерня, яка підстрибнула від радості, дізнавшись про перемогу, Тарас Прохасько, який назвав есеїстику лабораторією світу, жарти, сміх, сльози, овації і селфі - у Києві оголосили переможців 15-ї щорічної премії Книга року ВВС.

У номінації Дитяча книга року BBC-2019 перемогла книга "Сапієнси" Володимира Арєнєва, а премію в номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2019 здобула збірка нарисів Тараса Прохаська "Так, але...". Книгою року ВВС 2019 став роман Тамари Горіха Зерня "Доця".

Церемонія нагородження вперше відбулася в Мистецькому Арсеналі. Як це було, дивіться у нашій галереї.

Копирайт изображения ВВС Image caption Тамара Горіха Зерня присвятила свою книжку "Доця" українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях

Копирайт изображения ВВС Image caption Понад сто гостей відвідало церемонію нагородження. Серед них посол Великої Британії Мелінда Cіммонс і Управляючий директор із зовнішніх та внутрішніх зв'язків Європейського банку реконструкції та розвитку Джонатан Чарльз

Копирайт изображения ВВС Image caption "Проявляйся таким, як тобі написано. І давай проявлятися всьому, що того чекає", говорить у своїй книжці Тарас Прохасько

Копирайт изображения ВВС Image caption Ведучі церемонії нагородження Світлана Пиркало і Альбій Шудря

Копирайт изображения ВВС Image caption Член журі конкурсу Книга року ВВС Віталій Жежера, представляючи фіналіста премії, книгу "Район "Д" Артема Чеха, сказав коротко: "Хороша книжка"

Копирайт изображения ВВС Image caption Головний редактор ВВС News Україна і член журі конкурсу Книга року ВВС Марта Шокало разом з фіналістом премії Ілларіоном Павлюком. Свою книгу "Танець недоумка" пан Павлюк назвав трилером

Копирайт изображения ВВС Image caption Замість письменника Андрія Любки диплом фіналіста премії отримує його видавець за книгу "У пошуках варварів"

Копирайт изображения ВВС

Копирайт изображения ВВС Image caption Переможців оголосили і зробили селфі

Копирайт изображения ВВС Image caption Команда ВВС News Україна підготувала і провела 15-ту премію Книга року ВВС

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