До України не пустили ще одну російську журналістку

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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники не пропустили до України кореспондентку російського телеканалу НТВ Олександру Тонких. Як повідомляє Держприкордонслужба, сьогодні вранці жінка прибула до України рейсом зі Стамбула.

Прикордонники розповіли, що під час прикордонного контролю журналістка зазначила, що на тимчасово окупованих територіях ніколи не була.

Однак Держприкордонслужба з'ясувала, що жінка їздила до Криму.

"Було встановлено факт незаконного в'їзду/виїзду на територію окупованого Криму, що потім підтвердила і сама мандрівниця", - розповіли прикордонники.

За порушення вимог закону про правовий режим на тимчасово окупованій території України журналістці заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

У п'ятницю прикордонники не пропустили в Україну кореспондента російського телеканалу НТВ Сергія Савіна.

Напередодні інший російський телеканал "Звезда", який належить Міноборони РФ, опублікував свій репортаж з України під назвою "Довга дорога до Києва".

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