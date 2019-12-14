Чи перенесуть Різдво? Що кажуть у ПЦУ

Копирайт изображения unian Image caption Християни східного обряду святкують Різдво 7 січня, а західного - 25 грудня

Православна церква України може перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, якщо погодяться віряни. Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

Митрополит Епіфаній зробив таку заяву, на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо дати святкування Різдва.

Предстоятель ПЦУ наголосив, що церква готова до реформи календаря, утім віряни, особливо у Західній Україні, поки що протестують. Про це свідчать соціологічні дослідження та внутрішні опитування ПЦУ.

Потрібна значна просвітницька праця, до якої владика Епіфаній закликав журналістів.

Він зазначив, що поки що не надто порушує це питання, бо воно наразі не об'єднує, а роз'єднує суспільство.

"Слід пояснювати людям, що ми відзначаємо не дату, а подію - Різдво Господа нашого Ісуса Христа", - нагадав митрополит.

Нещодавно в інтерв'ю BBC News Україна митрополит Епіфаній говорив, що перенесення дати святкування зараз не на часі:"Коли дозріємо до цього, побачимо, що народ готовий - і перейдемо".

"Так, у соціальних мережах ми бачимо певну ейфорію, але, на жаль, не всі люди, які пишуть і підтримують реформу в Facebook, так само активно відвідують храми", - сказав Епіфаній.

Крім того, на його думку Московський патріархат буде використовувати історію з перенесенням Різдва для розділення.

Також, за його словами, реформа календаря означає зміну всіх головних свят, а не тільки Різдва.

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