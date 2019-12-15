Копирайт изображения AFP Image caption Китай - найбільший експортер у світі й головний торговельний партнер США

США і Китай домовилися про перемир'я в торговельній війні, яка за півтора року завдала світовій економіці збитків на сотні мільярдів доларів. Президент Дональд Трамп вважає проміжну міні-угоду тріумфом, його противники - капітуляцією.

Китайці багатозначно промовчали.

Угоду оголосили, але не підписали - сторони сподіваються зробити це в січні. Подібні угоди між Трампом і Китаєм не раз зривалися в останню мить.

Конкретні умови перемир'я відомі лише зі слів американців. Вони стверджують, що Пекін зобов'язався збільшити закупівлю американських товарів і послуг у найближчі два роки на 200 млрд доларів у порівнянні з довоєнним рівнем 2017 року. У відповідь США знизять деякі мита на китайський імпорт і відмовляться від нових з 15 грудня.

Міні-угода має у такий спосіб скоротити гігантський дефіцит торгівлі США з Китаєм, пом'якшивши одну з причин конфлікту. Однак, головні суперечливі питання залишилися невирішеними.

Китай взяв на себе лише туманні зобов'язання в частині захисту інтелектуальної власності, відмови від маніпулювання валютним курсом і лібералізації ринку фінансових послуг. Ключові проблеми - крадіжка американських технологій та субсидії Пекіна китайським компаніям - залишилися за рамками.

Це гарантує продовження торговельної війни. Разом з імпічментом вона стане тлом виборчої кампанії Трампа, який розраховує переобратися на другий президентський термін у листопаді 2020 року.

Умови перемир'я

Трамп після приходу до влади розв'язав торговельні війни з усіма ключовими партнерами США: сусідами у Північній Америці, Євросоюзом і Китаєм. Вони вже обійшлися світу в 700 млрд доларів, підрахував Міжнародний валютний фонд.

Перемир'я на китайському фронті Трамп привітав серією тріумфальних твітів.

"Ми домовилися про дуже велику Першу Фазу Угоди з Китаєм, - написав Дональд Трамп. - Ми почнемо переговори щодо Другої Фази Угоди негайно, не чекаючи на вибори 2020 року. Це чудова угода для всіх. Дякую!"

У відповідь на поступки Пекіну пан Трамп відмовився від загрози підвищити з 15 грудня мита на китайський імпорт обсягом 160 млрд доларів на рік. Крім того, США пообіцяли знизити вдвічі 15-відсоткові мита на 120 млрд китайських товарів.

Тариф у 25% на 250 млрд доларів імпорту продовжить діяти.

Трамп сказав, що з 200 млрд доларів Китай витратить половину (по 50 млрд на рік) на купівлю сільськогосподарської продукції в американських фермерів, котрі дружно голосують за нього на виборах. Вони більше за інших страждають від відповідних китайських мит, і хоч він компенсує їм збитки субсидіями з бюджету, фермери скаржаться, що втрачають ринки збуту, на завоювання яких потрібні роки.

Китайці підтвердили, що готові збільшити закупівлю пшениці, рису і кукурудзи, але дали зрозуміти, що не збираються переплачувати: лише за поточними світовими цінами, лише коли буде потреба, а якщо знайдуть дешевше - вибачайте. Жодних твердих контрактних зобов'язань вони на себе не брали, і китайські посадовці відмовляються називати будь-які цифри.

Оцінку в 50 млрд на рік Дональд Трамп озвучував у жовтні перед фермерами. Тоді угода лише готувалася. Нині вона узгоджена, і пан Трамп переконаний, що домігся свого. Однак, навіть його підлеглі визнають, що президент надто оптимістичний.

Копирайт изображения AFP Image caption Міні-угода Дональда Трампа поверне американську кукурудзу на китайський ринок

До початку торговельної війни Китай купував у США сільськогосподарської продукції на 24 млрд доларів на рік. У рамках домовленої наразі "першої фази" торговельної угоди він погодився збільшити закупівлі на 16 млрд доларів на рік у порівнянні з цією цифрою, сказав торговельний представник США Роберт Лайтхайзер, якого цитує Reuters.

Виходить по 40 млрд на рік. Пан Лайтхайзер, один з ідеологів жорсткої торгової політики США, додав, що Китай пообіцяв, що буде намагатися витратити ще 5 млрд на рік. Отже, за найкращих умов виходить 45 млрд. Ніяк не 50.

"Беззаперечна капітуляція"

Але навіть якщо 50 млрд матеріалізуються, США лише компенсують частину втрат від торговельної війни, але не наблизяться до головної мети - отримати вигоду, докоряють пану Трампу його політичні противники з табору демократів. Вони загалом вітають протекціонізм і протистояння з Китаєм, але вважають, що у Дональда Трампа немає ні стратегії, ні вміння, щоб перевести війну з оборонної у наступальну.

"Угода з Китаєм виглядає як беззаперечна капітуляція, як ми і передбачали, - написав сенатор-демократ Кріс Мерфі. - Америка втратила 300 тис. робочих місць через торговельну війну, а натомість Китай у цій "операції" взяв на себе НУЛЬ твердих зобов'язань провести структурні реформи. Повне фіаско".

Сенатор підрахував на серветці: фермери виграють від угоди 29 млрд доларів, тоді як їхні збитки від війни склали 11 млрд, а компенсації селу обійшлися платникам податків у 28 млрд.

"Виходить, наші втрати/витрати - $39 млрд. Прибутки - $29 млрд. Відмінний результат!" - іронізує сенатор.

Демократи можуть критикувати тактику й командування затіяної республіканцями битви, проте вони не ставлять під сумнів її мету: усунути перекоси у торгівлі з Китаєм, примусити Пекін зрівняти правила гри на своєму гігантському внутрішньому ринку і протистояти крадіжці інтелектуальної власності.

Без цього США втратять технологічну і економічну перевагу в світі, переконані обидві сторони, що гарантує продовження конфлікту при будь-якому результаті президентських виборів 2020 року.

Як зазначає Bloomberg, за час правління Трампа образ Китаю як ворога зміцнився у свідомості американців. Жоден з кандидатів у президенти від демократів навіть не заїкався про скасування мит на китайські товари в разі перемоги.

"Буде дуже важко"

Міні-угода "першої фази" надала перерву, але нічого не змінила у великій картині торговельної війни, оскільки залишила за бортом головні спірні питання. Для їх вирішення Вашингтону доведеться домогтися від Китаю структурних змін, без яких "друга фаза" угоди і переможне закінчення війни неможливі.

Копирайт изображения AFP Image caption Торговельні переговори США і Китаю тривають вже майже рік

Китай зазнає збитків, його економіка гальмує. Однак, поки він не зробив жодної серйозної поступки і демонстрував готовність терпіти. Мало хто вірить, що на тлі можливої ​​зміни влади в США Пекін почне масштабні зміни, щоб догодити Трампу. Білий дім визнає, що шлях від перемир'я до миру буде важким.

"Буде дуже важко, - описав наступну стадію переговорів з Китаєм американський торговельний представник Роберт Лайтхайзер. - У нас різні системи. Доведеться шукати спосіб інтегрувати ці системи так, щоб США отримували більше переваг, ніж зараз".

Крихкими залишаються не лише надії на майбутній мир, але й поточне перемир'я у цій торговельній війні, вважає колишній радник Держдепу Чарльз Ідел із Сіднейського університету.

"При будь-якому результаті напруженість між Китаєм і США навряд чи спаде, - описував він перспективи проміжної угоди ще до її оголошення. - Цілі Вашингтона і Пекіна фундаментально протилежні і можливо несумісні, тому будь-яка угода буде точно тимчасовою і в найкращому випадку фрагментарною".

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