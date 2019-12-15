Діти "вирішили відпочити від життя" на залізничних коліях. Дивний випадок під Києвом

Копирайт изображения УНІАН Image caption Дівчата лежали у ямі біля місця, де розходяться колії (фото з архівів)

Під Києвом двоє 14-річних дівчат ледь не загинули, коли вирішили "полежати" біля залізничних колій. Причому поліції вони пояснили, що жодного наміру до самогубства у них не було, а просто хотіли "відпочити".

Самі діти не постраждали.

"Мертва" людина між коліями

Копирайт изображения Поліція Київщини Image caption Інцидент стався біля Ірпеня, що за кілька кілометрів від Києва

Все сталося біля залізничної станції Ірпеня.

Там черговий зателефонував у поліцію і повідомив про те, що між коліями лежить мертва людина.

Про це йому повідомив машиніст потяга, який проїжджав повз.

"Хотіли набратися сили"

На місце виїхали поліцейські, які виявили двох 14-річних дівчат.

Вони були у ямі за два метри від місця, де розходяться колії.

"Встановлено, що дівчатка ніяких суїцидальних намірів не мали. Як пояснили поліцейським школярки, таким дивним способом вони хотіли набратися сили, "відпочити від мирського життя", - йдеться у повідомленні поліції.

Дівчат відправили до відділку, звідки їх забрали батьки.

Також з ними провели роз'яснювальну бесіду про можливі наслідки їхнього вчинку.

Тепер їхніх батьків можуть оштрафувати за неналежне виховання дітей.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!