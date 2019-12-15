Грета Тунберг вибачилася за заклик "страчувати" політиків: не так зрозуміли

Копирайт изображения Greta Thunberg

Шведська екоактивістка Грета Тунберг вибачилася за свій заклик "поставити до стіни" політиків.

За її словами, у шведській мові таке словосполучення не має значення "поставити когось до стіни, щоб розстріляти".

"Поставимо їх до стіни"

Раніше Грета Тунберг виступила на екопротесті в Турині, присвяченому саміту Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP-25).

Вона висловила тривогу, що цей саміт сам по собі не призведе до якихось адекватний дій політиків у сфері охорони навколишнього середовища. А тому екоактивіст мають продовжувати тиск на політиків, щоб ті відповідали за свої вчинки.

"Світові лідери продовжують уникати відповідальності, але ми маємо зробити так, щоб вони не могли цього робити", - заявила вона.

"Ми подбаємо про те, щоб поставити їх до стіни, й вони змушені будуть виконувати свою роботу, щоб захистити наше майбутнє", - наголосила Грета Тунберг.

Невдала імпровізація

Після резонансу, який набув її заклик про стіну - у багатьох мовах він означає розстріл - активістка вирішили пояснити, що мала на увазі насправді.

"Вчора я сказала, що ми маємо змушувати наших лідерів до відповідальності і, на жаль, промовила "поставити їх до стіни", - написала Грета Тунберг у Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @GretaThunberg Yesterday I said we must hold our leaders accountable and unfortunately said “put them against the wall”. That’s Swenglish: “att ställa någon mot väggen” (to put someone against the wall) means to hold someone accountable.

That’s what happens when you... (1/2) — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14 грудня 2019 р.

"Це шведський вислів: "att ställa någon mot väggen" (поставити когось біля стіни), який означає притягнути когось до відповідальності", - пояснила вона.

"Ось що трапляється, коли ти імпровізуєш під час промов іншою мовою", - додала екоактивістка.

І вибачилася перед усіма, хто "зрозумів це неправильно".

Копирайт изображения Greta Thunberg

Грета Тунберг також запевнила, що сама вона, як і весь шкільний рух протестів, проти будь-яких форм насилля.

Нещодавно американське видання Time назвало 16-річну Грету Тунберг "Людиною року".

Тунберг - шведська екоактивістка, яка стала відомою минулого року, коли заявила, що відмовляється ходити в школу по п'ятницях, поки політики не будуть виконувати Паризьку угоду щодо клімату.

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