В Антарктиді знайшли найглибшу на Землі континентальну западину

Копирайт изображения agu.confex.com Image caption Западину виявили під час складання нової карти Антарктиди

Найглибшу на планеті континентальну западину виявили у Східній Антарктиді.

Каньон, що повністю перебуває під льодом, має глибину до 3,5 км нижче рівня моря. Глибші западини є лише на дні океану.

Для порівняння - берег Мертвого моря (що вважається найнижчою ділянкою суші, непокритою льодом) знаходиться на рівні лише 413 метрів нижче рівня моря.

Відкриття важливе для вивчення того, як в майбутньому може змінитися Південний полюс і вся Земля загалом.

Нова мапа Антарктиди

Відкриття зробила група група вчених з університету Каліфорнії в рамках проекту BedMachine Antartica, коли складали нову деталізовану мапу Антарктиди.

"Це, без сумнівів, найточніше відображення того, що лежить під льодовим покривом Антарктики", - заявив керівник групи професор Метью Морлінгем.

Вчені, наприклад, виявили невідомі раніше антарктичні хребти, які сповільнюватимуть відхід льодовиків під час глобального потепління.

А також низини, які навпаки - пришвидшуватимуть зникнення льоду в Антарктиді.

Трикілометровий каньйон

Копирайт изображения BedMachine/UCI/BAS Image caption Каньйон льодовика Денман (темносиня ділянка) - 20 км завширшки й 100 км довжиною. Він увесь вкритий льодом, а на його дні й знаходиться найглибша континентальна точка

Протягом шести років дослідники в рамках своєї комп'ютерної моделі зводили дані радарних вимірювань антарктичних льодовиків, отримані за десятиліття спостережень з повітря.

Однак до цього часу залишаються величезні території, про які ми знаємо мало або зовсім нічого.

Щоб обійти цей дефіцит даних, вчені створили математичні моделі поведінки антарктичної криги.

Наприклад, якщо відома маса льоду, що сповзає у вузьку долину, і швидкість його руху, то стає можливим вичислити об'єм криги - а це дає уявлення про глибину і топографічну природу дна западини.

Саме так і виявили найнижчу континентальну западину, яка, за розрахунками вчених, знаходиться під Льодовиком Денмана на самому сході "білого континенту".

Цей льодовик має ширину 20 км і спускається до океану біля узбережжя Землі Королеви Мері. Модель прогнозує, що каньйон під ним досягає глибини 3,5 км нижче рівня моря.

"Западини в океанах глибші, але це найглибший каньйон на березі", - пояснює доктор Морлінгем.

На інших континентах є каньйони з більшими перепадами висот, однак їхнє дно все одно знаходиться вище рівня моря.

Копирайт изображения POLARGAP Image caption Такими радарами з літаків намагаються вивчати рельєф Антарктиди під її кригою. Однак до цього часу залишається багато ділянок, які не вдається роздивитися

"Було безліч спроб отримати радарні дані про дно Льодовика Денмана, але кожен раз, коли над каньйоном пролітав літак з радаром, вчені не могли знайти в отриманих вимірах даних про глибину і рельєф дна каньйону, по якому рухається цей льодовик", - розповідає він.

"Каньйон настільки глибокий, що його стінки відбивають радіохвилі, створюючи радіоехо, що унеможливлює отримання відбитого сигналу від дна каньйону", - відзначає він.

Нова мапа зовні не сильно відрізнятися від уже існуючих, але при більш пильному погляді можна виявити вражаючі подробиці, які будуть дуже важливими для розуміння поведінки антарктичних льодовиків.

Наприклад, уздовж хребта Трансантарктичних гір існує ряд льодовиків, що спускаються по східному плато до моря Росса. Нові дані вказують, що під цими льодовиками є висока складка рельєфу, яка уповільнює їхню швидкість руху до моря. Ця обставина буде важливою у тому випадку, якщо глобальне потепління призведе в майбутньому до дестабілізації льодового шельфу у районі моря Росса.

"Якщо щось трапиться з льодовим шельфом моря Росса - а поки що з ним все в порядку - то, швидше за все, це призведе до колапсу льоду східної Антарктики, який рухається через ці" ворота ", - вказує професор Морлінгем.

Зрештою, це все може мати глобальні наслідки.

Карта BedMachine Antarctica буде використовуватися у кліматичних моделях, які намагаються прогнозувати поведінку льодового покриву Антарктиди під впливом зростання глобальних температур на сотні років вперед.

Водночас зрозуміло, що за умови танення льоду і звільнення виявленої найглибшої точки від криги, вона, швидше за все, буде під водою.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!