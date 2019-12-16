"Зозуля - клятий нацист": в Іспанії футбольний матч перервали через образи українця

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Поєдинок 20-го туру іспанської Сегунди (друга футбольна ліга) між командами "Райо Вальєкано" та "Альбасете" перервали через поведінку фанатів щодо українського футболіста Романа Зозулі.

Під час першого тайму вболівальники "Райо Вальєкано" почали скандувати різні гасла на його адресу - зокрема, "Зозуля - клятий нацист". Арбітр поєдинку призупинив матч на кілька хвилин, а диктор на стадіоні оголосив, що гру буде перервано, якщо скандування не припиниться.

Після перерви команда "Альбасете", за яку грає Зозуля, відмовилася виходити на поле. Як повідомляють іспанські ЗМІ, таке ж рішення підтримали й гравці "Райо Вальєкано", і зрештою суддя матчу вирішив припинити зустріч.

Футбольна ліга Іспанії у своїй заяві підтримала рішення арбітра: "Ми продовжуємо працювати над викоріненням насильства, расизму та ксенофобії в іспанському професійному футболі".

Сам Роман Зозуля, судячи з кадрів поєдинку, реагував на поведінку фанатів спокійно.

Чим були невдоволені фани "Райо Вальєкано"?

Конфлікту між Романом Зозулею та фанами "Райо Вальєкано" вже майже три роки. На початку 2017-го українець перейшов до мадридського клубу в оренду, але не був прийнятий тамтешніми вболівальниками.

Фани "Райо Вальєкано" відомі своїми лівими поглядами, а Зозуля, на їхню думку, підтримує ультраправі організації в Україні.

Відомо, що Зозуля збирав кошти для допомоги українським військовим на Донбасі, і не приховував цього. Він заперечував будь-які зв'язки з неонацистами, проте фанатів "Райо Вальєкано" це не переконало.

Зрештою Зозуля був змушений піти з команди - попри підтримку партнерів і керівництва клубу.

Згодом футболіст розповідав, що всі звинувачення фанатів "Райо Вальєкано" на його адресу ґрунтувалися на фотографіях з його соцмереж, де він, зокрема, зображений на спільних знімках з учасниками АТО.

"Показували, що я сфоткався з шарфом Бандери - значить, я фашист. Дуже важкий був період", - згадував український футболіст в одному з інтерв'ю.

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