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Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроєкт, який має відкрити в Україні ринок сільськогосподарської землі. За документ проголосували 259 депутатів.

Зокрема, законопроєкт підтримали 206 депутатів фракції "Слуга народу", 13 депутатів фракції "Голос", 23 депутати фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність", 12 депутатів з групи "Довіра".

Серед тих, хто голосував проти, - 12 депутатів з "Батьківщини", по двоє депутатів зі "Слуги народу", групи "За майбутнє" та ОПЗЖ.

Голосування відбулось майже о першій ночі на позачерговому засіданні Верховної Ради, яке розпочалось о 16.30 у понеділок і тривало понад 8 годин. Загалом депутати розглянули понад 4 000 поправок, зокрема, під час останнього засідання понад 600.

Минулого тижня голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що ухвалення ринку землі є однією з ключових умов виділення Україні нової кредитної лінії.

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що отримання грошей МВФ необхідне Україні в умовах економічної кризи та пандемії коронавірусу. Цю ж тезу він підтримав у парламенті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Зеленський був присутнім у Раді під час голосування

Згідно з новим законом, ринок землі має запрацювати в Україні з другого півріччя 2021 року. Це майже на рік пізніше, ніж планували. При цьому в законі передбачили низку обмежень.

Хто зможе купувати землю?

Раніше законопроєкт передбачав, що в одні руки можна буде купувати не більше 10 тис. гектар.

Але, згідно з остаточною версією закону, в перші три роки можна буде купувати не більше 100 гектар в одні руки. І лише з 2024 року - до 10 тис. гектар, як планувалося.

Крім того, з 2021 до 2024 року право на купівлю землі буде тільки у фізичних осіб. Юридичним особам купувати землю сільськогосподарського призначення в цей період заборонено, вони зможуть купувати землю з 2024 року.

Також заборонено продавати землю, яка перебуває у державній власності.

Іноземні компанії і громадяни не зможуть купувати землю, доки це питання не вирішать окремо на референдумі.

Володимир Зеленський ще в листопаді, оголошуючи про намір запустити земельну реформу, заявляв, що "китайці, араби та інопланетяни" не стануть власниками української землі.

Тоді ж він пообіцяв, що між першим і другим читанням до законопроєкту внесуть зміни, згідно з якими "право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами".

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