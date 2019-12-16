"В Україні полетить багато голів". Джуліані про підсумки візиту до Києва

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Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані, який на початку грудня провів низку зустрічей з українськими депутатами та колишніми посадовцями, розповів про результати своїх поїздок до Києва, Будапешта та Відня.

У своєму твіттері Джуліані розповів, що "після сотень годин і місяців досліджень" зміг зібрати докази, які розкривають правду щодо справи про імпічмент Дональда Трампа і доводять, що президент США не вчиняв жодних правопорушень.

Він каже, що вдалося отримати докази, які демонструють, що "корупція у 2016 році була настільки величезною, що наполягати на початку американсько-українського розслідування було обов'язком Дональда Трампа".

Вочевидь, йдеться про розслідування щодо української газовидобуванні компанії Burisma, до ради директорів якої свого часу входив син ексвіце-президента США Джо Байдена, найімовірнішого суперника Трампа на майбутніх президентських виборах.

Саме заклик президента США до Володимира Зеленського ініціювати розслідування щодо Burisma і став приводом для початку процедури імпічменту Трампа.

Демократи у Конгресі називають докази провини Трампа "неспростовними", звинувачуючи його в тому, що він поставив власні політичні інтереси вище національних.

"Схема президента Трампа зірвала зовнішню політику США щодо України та підірвала нашу національну безпеку на користь двох політичних розслідувань, які мали б допомогти його кампанії з переобрання", - йдеться у звіті трьох комітетів Конгресу США.

Пропустити Twitter допис , автор: @RudyGiuliani Budapest | Kiev | Vienna



After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.



These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 15 грудня 2019 р.

За словами Джуліані, після візитів до Києва, Будапешта та Відня він нібито отримав докази хабарництва та відмивання коштів, за якими стоять Байдени. Ці докази, каже Джуліані, йому надав, зокрема колишній ексгенпрокурор України Віктор Шокін.

Окрім того, розповів Джуліані, інший ексгенпрокурор, Юрій Луценко, надав докази, які свідчать, що колишній посол США в Україні Марі Йованович двічі збрехала під присягою.

"Ви можете ставити під сумнів надійність свідків, але ви не можете сумніватися в документальних доказах, - каже Джуліані. - Якщо це розкриється, в Україні полетить багато голів".

Київські пригоди Джуліані

Про приїзд Руді Джуліані до Києва стало відомо 4 грудня, до цього він також бачився з деякими колишніми українськими посадовцями у Будапешті.

Поїздка особистого адвоката Трампа була організована під приводом зйомок документального серіалу для консервативного кабельного телеканалу One America News (OAN).

Шоу рекламували як "республіканську альтернативу" слуханням у Конгресі США, де докази зловживань Трампа вже називають "неспростовними".

Окрім того, припускали експерти, Джуліані збирав в Україні компромат на Джо Байдена.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Києві Джуліані бачився, зокрема, з Олександром Дубінським

Перша серія зустрічей з українськими посадовцями відбулася в Будапешті, де Джуліані встиг зустрітися з ексгенпрокурором Юрієм Луценком, колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, екснардепом Андрієм Артеменком та колишнім головою ЦВК Михайлом Охендовським.

Під час цих розмов обговорювалися, зокрема, теми розслідування щодо сина Джо Байдена та можливе втручання України в американські вибори 2016 року.

З Будапешта Джуліані вирушив до Києва і 5 грудня про зустрічі з ним один за одним почали повідомляти інші українські політики. Зокрема, позафракційний депутат Андрій Деркач і нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Трохи згодом фото з адвокатом Трампа у своєму твіттері оприлюднив нардеп Андрій Теліженко, який також розповів про зустріч Джуліані з Віктором Шокіним.

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