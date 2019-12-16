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У понеділок, 16 грудня, конкурсна комісія обрала новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова.

За його кандидатуру проголосували усі члени комісії, до якої входили по три представники від уряду та міжнародних організацій. Тепер це рішення ще має затвердити Кабінет міністрів.

Як зазначають "Українські новини", комісія "зауважила компетенцію Новікова і не знайшла у його біографії правопорушень.

Під час оголошення результатів колишній експерт Ради Європи з питань боротьби з корупцією Тільман Хоппе зазначив, що Новіков отримав найбільший бал та "найліпше відповідає критеріям".

Що відомо про Новікова?

Про біографію Новікова відомо небагато. Освіту він отримав у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, після чого почав будувати кар'єру в органах прокуратури.

У середині 2000-х працював слідчим помічником прокурора в Сумах, згодом став прокурором відділу захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Сумської області.

Згодом перебрався до Києва, де останнім часом працював прокурором департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ.

У 2015 році Новіков був претендентом на посаду першого заступника голови САП. Тоді комісія пропонувала призначити Новікова як одного з трьох кандидатів заступником Холодницького.

Згідно з декларацією Новікова, його заробітна платня складає понад 562 тисячі гривень на рік. Ще 110 тисяч гривень він має на рахунку.

Новіков задекларував квартиру в Києві площею 59,3 кв. метра, а також автомобіль Subaru Forester 2008 року випуску, але зазначив, що ця автівка є викраденою.

Ще одна автівка, згадана в декларації, - ВАЗ-21099, яку йому у 2008 було передано за довіреністю.

Дружина пана Новікова володіє автомобілем Kia Sorento 2003 року випуску.

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