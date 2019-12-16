Україна і США погодили нового посла у Вашингтоні. Хто він?

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Україна і США узгодили кандидатуру українського посла у Вашингтоні. Як розповів в інтерв'ю агентству "Уніан" міністр Вадим Пристайко, йдеться про нинішнього представника України в ООН Володимира Єльченка.

За словами пана Пристайка, з кандидатурою Єльченка Україна визначилася ще два місяці тому. Наразі Київ вже отримав від США агреман, тобто попередню згоду на призначення посла.

За даними ВВС News Україна, Україна розглядала кілька кандидатур на посаду посла в США, однак їх або не затверджувала Банкова, або не схвалювали у Вашингтоні. Саме тому процес затягнувся на місяці.

Попереднім послом України у США був Валерій Чалий. Він був одним із 11 послів, яких Володимир Зеленський звільнив ще наприкінці липня.

Відтоді напрямком українсько-американських взаємин фактично займалися позаштатний радник Володимира Зеленського Ігор Новіков і помічник президента Андрій Єрмак. Про це пан Новіков у листопаді розповів виданню The Бабель.

Звільнення Чалого пов'язували зокрема із тим, що Зеленський вважає його "людиною Порошенка". Водночас Ігор Новіков, коментуючи звільнення Чалого, заявив, що "Україна не може дозволити собі посла, який втручається в американську внутрішню політику й намагається маніпулювати нашими партнерами".

Хто такий Володимир Єльченко?

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Володимир Єльченко з 2015 року є представником України в ООН, його називають одним із найбільш досвідчених та авторитетних українських дипломатів.

Дипломатичну кар'єру пан Єльченко почав будувати ще на початку 1980-х років. Відтоді він працював у представництві України в ООН, був спостерігачем у складі миротворчих сил ООН в колишній Югославії.

В 1995 році під час трагічних подій у Сребрениці пан Єльченко допомагав українським миротворцям, які не допустили повторення геноциду у сусідньому містечку Жепа.

У 2000-х займав посади заступника міністра закордонних справ і заступника державного секретаря МЗС, з 2005 по 2007 працював послом України в Австрії, згодом - постійним представником України в міжнародних організаціях у Відні.

Після цього упродовж кількох років - з 2010 по 2014 рік - був послом України в Росії, поки не був відкликаний до Києва через анексію Криму

В різні роки пана Єльченка кілька разів висували на посаду очільника міністерства закордонних справ, проте щоразу для схвалення рішення не вистачало голосів у Верховній Раді.

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