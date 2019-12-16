Копирайт изображения Unian

Марина Порошенко оприлюднила відеозвернення, в якому повідомила, що йде з посади голови Українського культурного фонду.

За її словами, пропозиція про її звільнення надійшла до наглядової ради УКФ від міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського.

"Зрозуміло, що цей крок ініційовано Офісом президента, і про культуру в цій ситуації там явно не думали", - заявила пані Порошенко.

"Претензія до мене одна - моє прізвище. Я ношу його понад 30 років і пишаюся ним. Воно увійшло в історію України, і ніхто - ані нинішній президент, ані міністр культури - викреслити його не зможе. Змінювати прізвище не збираюся, боротися за посаду також не буду. Я маю честь".

Пані Порошенко подякувала команді УКФ за роботу і повідомила, що йде з посади добровільно.

Міністр культури молоді та спорту Володимир Бородянський у своєму телеграм-каналі розповів, що надіслав листа із пропозицією про припинення повноважень Марини Порошенко ще минулого тижня.

"Переконаний, що для державної інституції, якою є УКФ, важливо залишатися поза політичними суперечками та виключити заполітизованість голови наглядової ради", - пояснив свою позицію Бородянський.

BBC News Україна звернулася до Офісу президента з проханням прокоментувати заяву пані Порошенко.

Український культурний фонд був створений у 2017 році. Установа займається виділенням фінансування на культурні проєкти: гроші розподіляються на конкурсній основі.

Марина Порошенко була першою і наразі єдиною очільницею УКФ.

На фінансування Українського культурного фонду у 2019 році з держбюджету було виділено понад 700 мільйонів гривень.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!