"О-ла-ла" і поцілунок в щічку. ЗМІ про зустріч Макрона з прем'єркою Фінляндії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Емманюель Макрон і наймолодша глава уряду у світі - 34-річна Санна Марін із Фінляндії (ліворуч)

Британський таблоїд у деталях описує першу зустріч новопризначеної прем'єрки Фінляндії 34-річної Санни Марін та президента Франції Емманюеля Макрона. Також в огляді преси читайте про таке:

Альянс мерів

Чи варто купувати нову сукню перед святами

Скільки користі в яблуках

"Дружба" між молодими політиками

Про те, як "виникла дружба" між президентом Франції Емманюелем Макроном і наймолодшою главою уряду у світі - 34-річною Санною Марін із Фінляндії, розповідає британський таблоїд Daily Mail.

У статті, де заголовок вміщує французький вираз "О-ла-ла!", сказано, що 41-річний політик вперше зустрівся зі своєю колегою з Фінляндії на саміті ЄС у Брюсселі.

"Схоже, між ними одразу розквітла дружба", - пише газета. Вона відзначає, що під час знайомства лідери двох країн "поцілували одне одного у щічку", а після цього "обмінювалися жартами і сміялися".

Для Марін це був перший саміт ЄС, адже вона була призначена на нинішню посаду лише за тиждень до зібрання лідерів країн. У своїй промові вона говорила про амбітні цілі зі зниження шкідливого впливу на довкілля, пише Daily Mail.

Коментуючи підвищену увагу журналістів до свого призначення, Марін заявила, що не фокусувалася на цій темі. За її словами, її більше турбує робота, яку потрібно виконати.

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Чи варто купувати нову сукню перед святами

Майже 2,5 мільярди фунтів витратять на святкове різдвяне вбрання британці цьогоріч, пише Guardian. Це приблизно 74 фунти, або 2 300 гривень, на людину.

Але попри те, що нові сукні сяятимуть на різдвяних і новорічних вечірках, їхня подальша доля не настільки яскрава. Як пише видання, багато зі щойно придбаних речей вдягнуть менше, ніж три рази, а решту часу вони лежатимуть у шафах.

Видання посилається на опитування благодійної організації Hubbub, згідно з яким кожен п'ятий британець визнає, що не вдягне те саме вбрання на більше, ніж одну вечірку чи іншу подію.

Поки бренди й магазини "бомбардують споживачів рекламою різдвяного одягу", благодійна організація закликає людей спробувати речі з секонд-хенду, обмінюватися одягом між собою або брати його в оренду на час свят.

Guardian цитує проєктного координатора Hubbub Сару Дівалл, яка вважає, що думати про екологію "не означає не одягатися". За її словами, вінтажний одяг нині дуже популярний, і є багато способів не купувати нові речі, але виглядати чудово на вечірці.

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Альянс мерів

Лідери чотирьох центральноєвропейських держав — Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини — об'єднались, аби протистояти Брюсселю в питаннях імміграції, кліматичної політики й верховенства права. Але тепер вони мають справу з новим явищем - "опозицією зсередини", пише Financial Times.

Газета повідомляє, що мери столиць цих чотирьох країн сьогодні зберуться в Будапешті, щоб підписати "пакт вільних міст".

Відтепер вони будуть разом захищати проєвропейських виборців міст, які не сприймають соціально консервативні уряди і підтримують зелену екологічну політику", - відзначають автори.

Financial Times цитує нещодавно обраного мера Будапешта Гергеля Карачоня, який заявив перед зустріччю з трьома іншими главами столиць, що "міста завжди стояли на захисті солідарності і цінностей". За його словами, Будапешт стане "плацдармом на шляху до Європи".

Сама зустріч відбудеться на території кампусу Центральноєвропейського університету, який уряд Віктора Орбана вирішив закрити минулого року. Університет фінансує мільярдер Джордж Сорос, і рішення провести зустріч саме в його кампусі є своєрідним викликом мерів урядам своїх країн, вважає газета.

Ця ініціатива може допомогти змінити імідж чотирьох центральноєвропейських країн за кордоном, вважають опитані Financial Times аналітики.

На думку Желіке Чакі, яка представляє неурядову організацію Freedom House, "альянс прогресивних міст може створити більш об'ємний і детальний образ Вишеградської четвірки як регіону", але також може поглибити лінії розколу між міським і сільським населенням цих країн". Якщо це станеться, на наступних загальнонаціональних виборах мери і їхні політичні сили можуть втратити виборців.

Згідно з планом чотирьох мерів, вони будуть виступати за проєвропейський порядок денний і "підігнані під міста рішення", які ухвалює Брюссель. Ідеться насамперед про екологічну політику, створення робочих місць і економічні питання.

Газета нагадує, що 35% мікропластику в океані походить від викинутого синтетичного одягу, згідно з доповіддю, яку цього року представили в британському парламенті.

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Скільки користі в яблуках

Про користь яблук відомо чимало, але нові дослідження науковців з Університету Редінга свідчать про те, що вживання двох яблук на день має значно більшу корисну дію, ніж вживання яблучного соку.

Як пише Times, учені встановили "прямий причинно-наслідковий зв'язок" між вживанням цих фруктів і покращенням здоров'я. Яблука багаті на клітковину й поліфеноли, які знижують рівень так званого поганого холестерину, пише видання.

У дослідженні порівняли вміст корисних речовин у яблуках і яблучному соку зі схожими показниками калорій і цукру. Було встановлено, що в яблуці міститься 8.5 грамів клітковини, тоді як у напої було менше, ніж пів грама. Що ж до поліфенолів, то їх у яблуці було 990 міліграмів, а сік містив лише 2.5 міліграми.

Експерименти за участі 40 чоловіків та жінок із помірно високим рівнем холестерину показали, що зміни в дієті можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань на 4%.

"Це дослідження свідчить про те, що нескладні зміни в харчуванні можуть мати значний вплив на ключові показники ризику хвороб серця", - цитує Times науковця Джулі Лавгров.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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