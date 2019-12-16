Барак Обама: жінки, безперечно, кращі за чоловіків

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Якби кожною країною світу керувала жінка, рівень життя загалом зріс би, стверджує колишній президент США Барак Обама.

У виступі в Сінгапурі, він заявив, що хоча жінки і не ідеальні, вони "безперечно кращі" за чоловіків.

Обама зазначив, що більшість проблем у світі створюють літні люди, в основному чоловіки, що чіпляються за владу.

44-й президент США також говорив про політичну поляризацію і використання соцмереж для поширення фейків.

Якщо ви поглянете на наш світ і його проблеми, це зазвичай літні люди, літні чоловіки, які не хочуть йти Барак Обама, 44-й президент США

На закритому заході, присвяченому проблемам управління, Обама зізнався, що, перебуваючи при владі, багато розмірковував про те, як виглядав би світ, якби ним правили жінки.

"Жінки, хочу сказати вам, що ви не ідеальні, але при цьому я можу майже безапеляційно стверджувати, що ви кращі за нас. Я абсолютно переконаний, що якби пару років кожною країною на землі керували жінки, ви б побачили значні зміни на краще майже у всьому - від рівня життя до інших показників ".

Чоловіки, які не хочуть йти

На питання про те, чи захоче він колись повернутися у велику політику, Обама заявив, що лідери зобов'язані йти, коли настає їх час.

"Якщо ви поглянете на наш світ і його проблеми, це зазвичай літні люди, літні чоловіки, які не хочуть йти, - заявив Обама. - Політичним лідерам важливо спробувати нагадати собі, що вони роблять свою роботу, але це не на все життя, що вони перебувають на своїй посаді не для того, щоб підтримувати відчуття власної значущості або влади".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Барак та Мішель Обами заснували фонд, який підтримує молодих політиків

Барак Обама був президентом США з 2009 по 2017 рік.

Після того, як пішов з Білого дому, він разом з дружиною заснував фонд, що допомагає політичним лідерам-початківцям у всьому світі.

Минулого тижня Барак і Мішель Обама побували в Куала-Лумпурі на заході, організованому їхнім фондом.

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