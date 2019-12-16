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Коли Джейкоб народився на вісім тижнів раніше запланованого терміну, у нього не було лівої руки.

Його батьки Джемма Тернер і Кріс Скрімшоу з Західного Йоркширу зібрали 16 тисяч фунтів стерлінгів, щоб зробити для сина рухому кінцівку.

Британська Національна служба охорони здоров'я та більшість компаній вважають, що встановлювати протез на кінцівку, яка закінчується вище ліктя, не є прийнятним.

Руку для Джейкоба, якому зараз п'ять років, вирішив виготовити Бен Раян. Він розробив гідравлічну конструкцію, коли його синові Солу терміново ампутували руку на 10-й день від народження.

Копирайт изображения BEN RYAN Image caption Джейкоб на примірці руки разом зі своєю мамою

Це підштовхнуло Бена Раяна два роки тому залишити роботу викладача психології й заснувати власну компанію Ambionics.

Цього року його компанія злилася з польським виробником протезів Glaze.

Одним з їх перших клієнтів був Джейкоб.

Бен Раян співпрацює з фахівцем з протезування та родиною Джейкоба, щоб удосконалити гідравлічну руку для нього.

Сім'я хотіла, щоб лікоть згинався у різних положеннях і рука мала механізм захоплення предметів.

Пан Раян сказав, що лікоть можна встановити у протез за допомогою розсувного замка, і рука стискається, коли Джейкоб стискає наповнену водою гумову камеру.

Копирайт изображения BEN RYAN

Можливо, ще важливішим, принаймні для Джейкоба, є те, що протез - великий і зелений, як рука супергероя.

"Це те, що Джейкоб хотів, - мати більшу руку, тому такий протез є ідеальним", - сказав пан Раян.

Коли відбулася перша "примірка",розробник назвав її успішною - механізм перевершив усі очікування Джейкоба.

"Він може обійняти брата і потримати його за руку", - сказав він.

Копирайт изображения BEN RYAN

Після фінальної примірки мама хлопчика Джемма, офіцерка поліції, сказала, що їй подобається протез і те, як її син його носить.

Вона додала, що її сина не хвилює те, що він виглядає не як інші.

За словами Джемми, для родини було незвично просити гроші, але довелося робити це, адже це було необхідністю.

Копирайт изображения BEN RYAN

"Раніше сім'я зазнала багатьох невдач з отриманням допомоги для Джейкоба", - додав батько хлопчика.

Адже ніхто не міг зробити механізм, який би працював у його випадку, зазначає чоловік.

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