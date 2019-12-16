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Президент України Володимир Зеленський підтримав українського футболіста Романа Зозулю, який грає за іспанську команду "Альбасете". Матч за його участі зупинили через образи на його адресу з боку фанів "Райо Вальєкано".

"Роман Зозуля, тебе підтримує не лише твоя команда, тебе підтримує вся Україна!", - написав президент у Facebook.

Пан Зеленський додав, що Зозуля - не тільки "класний футболіст", але й "справжній патріот", який любить свою країну і допомагає військовим.

У коментарях до допису футболіст подякував президенту. "Дуже дякую", - написав він.

Що відбулося на полі

У неділю арбітр зупинив матч 20-го туру іспанської Сегунди (друга футбольна ліга) між командами "Райо Вальєкано" та "Альбасете".

Під час першого тайму вболівальники "Райо Вальєкано" почали скандувати образливі гасла на адресу українця Романа Зозулі - зокрема, "Зозуля - клятий нацист".

Арбітр поєдинку призупинив матч на кілька хвилин, а диктор на стадіоні оголосив, що гру перервуть, якщо скандування не припиниться.

Після перерви команда "Альбасете", за яку грає Зозуля, відмовилася виходити на поле. Як повідомляють іспанські ЗМІ, таке ж рішення підтримали й гравці "Райо Вальєкано", і зрештою суддя матчу вирішив припинити зустріч.

Футбольна ліга Іспанії у своїй заяві підтримала рішення арбітра: "Ми продовжуємо працювати над викоріненням насильства, расизму та ксенофобії в іспанському професійному футболі".

Сам Роман Зозуля, судячи з кадрів поєдинку, реагував на поведінку фанатів спокійно.

Проте віцепрезидент "Альбасете" Віктор Варела згодом розповів журналістам, що у роздягальні футболіст не зміг стримати сліз.

Чим були невдоволені фани "Райо Вальєкано"?

Конфлікту між Романом Зозулею та фанами "Райо Вальєкано" вже майже три роки. На початку 2017-го українець перейшов до мадридського клубу в оренду, але не був прийнятий тамтешніми вболівальниками.

Фани "Райо Вальєкано" відомі своїми лівими поглядами, а Зозуля, на їхню думку, підтримує ультраправі організації в Україні.

Відомо, що Зозуля збирав кошти для допомоги українським військовим на Донбасі, і не приховував цього. Він заперечував будь-які зв'язки з неонацистами, проте фанатів "Райо Вальєкано" це не переконало.

Зрештою Зозуля був змушений піти з команди - попри підтримку партнерів і керівництва клубу.

Згодом футболіст розповідав, що всі звинувачення фанатів "Райо Вальєкано" на його адресу ґрунтувалися на фотографіях з його соцмереж, де він, зокрема, зображений на спільних знімках з учасниками АТО.

"Показували, що я сфоткався з шарфом Бандери - значить, я фашист. Дуже важкий був період", - згадував український футболіст в одному з інтерв'ю.

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"Надумані й безпідставні образи"

На інцидент в Іспанії вже відреагували в українському МЗС: у відомстві різко засудили поведінку вболівальників "Райо Вальєкано".

"Ганебні образи з боку так званих вболівальників є не лише надуманими та безпідставними, а й співзвучними зі штампами російської пропаганди. Любити свою країну та перейматися її долею - природня риса свідомого громадянина в цивілізованому світі", - йдеться в заяві міністерства.

"Висловлюємо щиру підтримку Романові і віримо, що футбол, як універсальна мова для фанатів по всьому світу, залишатиметься важливим інструментом зі зміцнення миру, терпимості та взаєморозуміння, об'єднуючи людей крізь кордони, культури і політичні системи".

У МЗС також закликали іспанську владу і керівництво місцевої футбольної федерації "належним чином відреагувати на інцидент [...] задля запобігання подібним неприпустимим проявам у майбутньому".

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