Зозуля і Зеленський: президент підтримав українського футболіста
Президент України Володимир Зеленський підтримав українського футболіста Романа Зозулю, який грає за іспанську команду "Альбасете". Матч за його участі зупинили через образи на його адресу з боку фанів "Райо Вальєкано".
"Роман Зозуля, тебе підтримує не лише твоя команда, тебе підтримує вся Україна!", - написав президент у Facebook.
Пан Зеленський додав, що Зозуля - не тільки "класний футболіст", але й "справжній патріот", який любить свою країну і допомагає військовим.
У коментарях до допису футболіст подякував президенту. "Дуже дякую", - написав він.
Що відбулося на полі
У неділю арбітр зупинив матч 20-го туру іспанської Сегунди (друга футбольна ліга) між командами "Райо Вальєкано" та "Альбасете".
Під час першого тайму вболівальники "Райо Вальєкано" почали скандувати образливі гасла на адресу українця Романа Зозулі - зокрема, "Зозуля - клятий нацист".
Арбітр поєдинку призупинив матч на кілька хвилин, а диктор на стадіоні оголосив, що гру перервуть, якщо скандування не припиниться.
Після перерви команда "Альбасете", за яку грає Зозуля, відмовилася виходити на поле. Як повідомляють іспанські ЗМІ, таке ж рішення підтримали й гравці "Райо Вальєкано", і зрештою суддя матчу вирішив припинити зустріч.
Футбольна ліга Іспанії у своїй заяві підтримала рішення арбітра: "Ми продовжуємо працювати над викоріненням насильства, расизму та ксенофобії в іспанському професійному футболі".
Сам Роман Зозуля, судячи з кадрів поєдинку, реагував на поведінку фанатів спокійно.
Проте віцепрезидент "Альбасете" Віктор Варела згодом розповів журналістам, що у роздягальні футболіст не зміг стримати сліз.
Чим були невдоволені фани "Райо Вальєкано"?
Конфлікту між Романом Зозулею та фанами "Райо Вальєкано" вже майже три роки. На початку 2017-го українець перейшов до мадридського клубу в оренду, але не був прийнятий тамтешніми вболівальниками.
Фани "Райо Вальєкано" відомі своїми лівими поглядами, а Зозуля, на їхню думку, підтримує ультраправі організації в Україні.
Відомо, що Зозуля збирав кошти для допомоги українським військовим на Донбасі, і не приховував цього. Він заперечував будь-які зв'язки з неонацистами, проте фанатів "Райо Вальєкано" це не переконало.
Зрештою Зозуля був змушений піти з команди - попри підтримку партнерів і керівництва клубу.
Згодом футболіст розповідав, що всі звинувачення фанатів "Райо Вальєкано" на його адресу ґрунтувалися на фотографіях з його соцмереж, де він, зокрема, зображений на спільних знімках з учасниками АТО.
"Показували, що я сфоткався з шарфом Бандери - значить, я фашист. Дуже важкий був період", - згадував український футболіст в одному з інтерв'ю.
"Надумані й безпідставні образи"
На інцидент в Іспанії вже відреагували в українському МЗС: у відомстві різко засудили поведінку вболівальників "Райо Вальєкано".
"Ганебні образи з боку так званих вболівальників є не лише надуманими та безпідставними, а й співзвучними зі штампами російської пропаганди. Любити свою країну та перейматися її долею - природня риса свідомого громадянина в цивілізованому світі", - йдеться в заяві міністерства.
"Висловлюємо щиру підтримку Романові і віримо, що футбол, як універсальна мова для фанатів по всьому світу, залишатиметься важливим інструментом зі зміцнення миру, терпимості та взаєморозуміння, об'єднуючи людей крізь кордони, культури і політичні системи".
У МЗС також закликали іспанську владу і керівництво місцевої футбольної федерації "належним чином відреагувати на інцидент [...] задля запобігання подібним неприпустимим проявам у майбутньому".
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