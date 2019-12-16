Зозуля і Зеленський: президент підтримав українського футболіста

  • 16 грудня 2019
роман зозуля Копирайт изображения Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підтримав українського футболіста Романа Зозулю, який грає за іспанську команду "Альбасете". Матч за його участі зупинили через образи на його адресу з боку фанів "Райо Вальєкано".

"Роман Зозуля, тебе підтримує не лише твоя команда, тебе підтримує вся Україна!", - написав президент у Facebook.

Пан Зеленський додав, що Зозуля - не тільки "класний футболіст", але й "справжній патріот", який любить свою країну і допомагає військовим.

У коментарях до допису футболіст подякував президенту. "Дуже дякую", - написав він.

Що відбулося на полі

У неділю арбітр зупинив матч 20-го туру іспанської Сегунди (друга футбольна ліга) між командами "Райо Вальєкано" та "Альбасете".

Під час першого тайму вболівальники "Райо Вальєкано" почали скандувати образливі гасла на адресу українця Романа Зозулі - зокрема, "Зозуля - клятий нацист".

Арбітр поєдинку призупинив матч на кілька хвилин, а диктор на стадіоні оголосив, що гру перервуть, якщо скандування не припиниться.

Після перерви команда "Альбасете", за яку грає Зозуля, відмовилася виходити на поле. Як повідомляють іспанські ЗМІ, таке ж рішення підтримали й гравці "Райо Вальєкано", і зрештою суддя матчу вирішив припинити зустріч.

Футбольна ліга Іспанії у своїй заяві підтримала рішення арбітра: "Ми продовжуємо працювати над викоріненням насильства, расизму та ксенофобії в іспанському професійному футболі".

Сам Роман Зозуля, судячи з кадрів поєдинку, реагував на поведінку фанатів спокійно.

Проте віцепрезидент "Альбасете" Віктор Варела згодом розповів журналістам, що у роздягальні футболіст не зміг стримати сліз.

Чим були невдоволені фани "Райо Вальєкано"?

Конфлікту між Романом Зозулею та фанами "Райо Вальєкано" вже майже три роки. На початку 2017-го українець перейшов до мадридського клубу в оренду, але не був прийнятий тамтешніми вболівальниками.

Фани "Райо Вальєкано" відомі своїми лівими поглядами, а Зозуля, на їхню думку, підтримує ультраправі організації в Україні.

Відомо, що Зозуля збирав кошти для допомоги українським військовим на Донбасі, і не приховував цього. Він заперечував будь-які зв'язки з неонацистами, проте фанатів "Райо Вальєкано" це не переконало.

Зрештою Зозуля був змушений піти з команди - попри підтримку партнерів і керівництва клубу.

Згодом футболіст розповідав, що всі звинувачення фанатів "Райо Вальєкано" на його адресу ґрунтувалися на фотографіях з його соцмереж, де він, зокрема, зображений на спільних знімках з учасниками АТО.

"Показували, що я сфоткався з шарфом Бандери - значить, я фашист. Дуже важкий був період", - згадував український футболіст в одному з інтерв'ю.

Копирайт изображения Getty Images

"Надумані й безпідставні образи"

На інцидент в Іспанії вже відреагували в українському МЗС: у відомстві різко засудили поведінку вболівальників "Райо Вальєкано".

"Ганебні образи з боку так званих вболівальників є не лише надуманими та безпідставними, а й співзвучними зі штампами російської пропаганди. Любити свою країну та перейматися її долею - природня риса свідомого громадянина в цивілізованому світі", - йдеться в заяві міністерства.

"Висловлюємо щиру підтримку Романові і віримо, що футбол, як універсальна мова для фанатів по всьому світу, залишатиметься важливим інструментом зі зміцнення миру, терпимості та взаєморозуміння, об'єднуючи людей крізь кордони, культури і політичні системи".

У МЗС також закликали іспанську владу і керівництво місцевої футбольної федерації "належним чином відреагувати на інцидент [...] задля запобігання подібним неприпустимим проявам у майбутньому".

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