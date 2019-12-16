"Кухарки при владі": естонський міністр висловився про фінський уряд

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Ультраправий естонський політик, глава МВС Март Хельме спричинив скандал своїми висловлюваннями про фінську прем'єрку Санну Марін. Хельме згадав слова Леніна про кухарок при владі і заявив, що "червоні" намагаються знищити фінську державу.

Що сталося

15 грудня Март Хельме брав участь у передачі "Räägime asjast" ("Поговоримо про справу"). Мова зайшла про новий фінський уряд і прем'єр-міністра Санну Марін.

"Від того, що тепер сталося в Фінляндії, просто волосся дибки стає", - заявив Хельме.

"Я в цьому контексті нагадав би слова Володимира Ульянова-Леніна про те, що будь-яка кухарка може стати міністром, — цитує Хельме російська онлайн-версія естонської газети Postimees. - А ось тут ми якраз і бачимо, як продавчиня піднялася до прем'єр-міністра і як деякі інші вуличні активісти й неосвічені люди вибилися в члени уряду".

"Червоні (...) прийшли до влади і відчайдушно намагаються ліквідувати фінську державу", - цитує Хельме естонська версія порталу Delfi.

Як пише Postimees, радіостанція Tre Raadio, в ефірі якої тривала розмова, належить Сійму Похлаку, однопартійцю Хельме.

Хто такий Март Хельме

Март Хельме — лідер націоналістичної партії EKRE, з квітня 2019 року міністр внутрішніх справ, колишній дипломат, колишній посол Естонії в Росії. Естонські та міжнародні ЗМІ називають цього політика ультраправим, також як і його партію EKRE - Консервативну народну партію Естонії.

Представники EKRE вирізнялися висловлюваннями, що межують з сексизмом, расизмом і ультраправим націоналізмом.

Партія заснована у 2012 році, через три роки вона набрала 8,1% голосів на національних виборах, у 2019 році — вже 17,8%. Тоді ж партія увійшла до складу уряду, отримавши п'ять портфелів з 15.

Лідери EKRE виступають проти централізації Євросоюзу, захищають найзлиденніші верстви населення і вимагають у Росії повернути території, які вони вважають споконвічно естонськими.

Копирайт изображения Reuters Image caption Прем'єрка Фінляндії написала у Facebook про любов до своєї країни

Як відреагували фіни

Прем'єрка Фінляндії Санна Марін відповіла на своїй сторінці у Facebook: "Я дуже пишаюся Фінляндією. Тут дитина з бідної сім'ї може домогтися багато чого наполегливою працею. Ти можеш бути прем'єр-міністром, якщо хочеш бути прем'єр-міністром. Без робітників Фінляндія не змогла б вижити. Я пишаюся роботою кожного співробітника, професіонала і підприємця ".

Міністр освіти Фінляндії Лі Андерсон прокоментувала слова естонського міністра в Twitter. "Це можна використовувати для створення бренду Фінляндії як країни. Фінляндія — країна, де касир магазину може стати прем'єр-міністром", - цитує Андерссон естонська версія порталу Delfi.

Як відреагували естонці

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд зателефонувала президенту Фінляндії Саулі Нійністе, вибачилася за Марта Хельме і попросила передати вибачення прем'єрці Санні Марін.

Публічно вибачилася також парламентська комісія у закордонних справах. "На переконання членів комісії, історична дружба між Естонією і Фінляндією залишиться незмінною попри окремі висловлювання, які останнім часом дозволяв собі урядовець Естонії", - сказано в заяві парламентарів.

"З Фінляндією і її народом у нас особливі відносини, і я сподіваюся, що ці неналежні коментарі ніяк на них не вплинуть", - зазначив у розмові з Delfi міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Опозиційна Партія реформ зажадала відставки Хельме, в іншому випадку пообіцяла ініціювати вотум недовіри. "Заяви Марта Хельме шкодять міжнародній репутації Естонії. Це давно вже не внутрішньополітична боротьба, а ситуація, яка ганьбить Естонію", - цитує Delfi главу партії Каю Каллас.

Копирайт изображения Reuters Image caption В уряді Фінляндії багато молодих жінок

Євродепутат Яна Тоом у Facebook зазначила, що Хельме неправильно процитував Леніна. Насправді Ленін говорив, що кожну кухарку можна навчити управляти державою. Яна Тоом, представниця прем'єрської Центристської партії, запитує: що Хельме робить в уряді.

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас (Центристська партія) написав, що Фінляндія — союзник Естонії, і зазначив перший позитивний контакт з новою фінською колегою.

"Більше нічого сказати"

Коментуючи ситуацію навколо своїх висловлювань, Март Хельме заявив естонському національному телебаченню ERR: "Я нікого не ображав. Це ви ображаєте фінський народ своїми репортажами та статтями. Ви роздули з мухи слона. Мені більше нічого сказати".

Пізніше, напередодні зборів Коаліційної ради, Лютий Хельме сказав, що ні перед ким вибачатися не буде.

Однак після цього засідання, як повідомляють естонські ЗМІ, Хельме все ж, хоч і неохоче, але вибачився за свої слова.

"Це конкретне речення про прем'єр-міністра Фінляндії, яку ви [журналісти] витлумачили як таке, що принижує її, я насправді витлумачив як визнання. Визнання того, що з низького соціального рівня можна піднятися на вершину політики", - сказав Хельме після закінчення переговорів з прем'єр-міністром Юрі Ратас.

"По-друге, якщо хтось неправильно це зрозумів, багато в чому завдяки розставленим естонськими ЗМІ акцентами, то, дійсно, я хочу сказати, що я прошу вибачення у прем'єрки Фінляндії, якщо ці невірно витлумачені [слова] розійшлися і в Фінляндії ", - сказав лідер EKRE.

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