Роман Зозуля - у центрі футбольного скандалу. Випуск новин

У випуску новин від 16 грудня:

Чи постраждає кар'єра Зозулі від образ фанатів.

Двадцять років при владі: чи довго ще Путін зможе керувати Росією.

Як жінок з Афріки заманюють до Індії і змушують їх до проституції.

Художник із Чернівців, який створює картини із пластикового сміття.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

І підписуйтесь на наш Youtube-канал.