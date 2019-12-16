Роман Зозуля - у центрі футбольного скандалу. Випуск новин

  • 16 грудня 2019

У випуску новин від 16 грудня:

  • Чи постраждає кар'єра Зозулі від образ фанатів.
  • Двадцять років при владі: чи довго ще Путін зможе керувати Росією.
  • Як жінок з Афріки заманюють до Індії і змушують їх до проституції.
  • Художник із Чернівців, який створює картини із пластикового сміття.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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