Роман Зозуля - у центрі футбольного скандалу. Випуск новин
- 16 грудня 2019
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У випуску новин від 16 грудня:
- Чи постраждає кар'єра Зозулі від образ фанатів.
- Двадцять років при владі: чи довго ще Путін зможе керувати Росією.
- Як жінок з Афріки заманюють до Індії і змушують їх до проституції.
- Художник із Чернівців, який створює картини із пластикового сміття.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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