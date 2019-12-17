"Пресвята погорілиця": "Квартал" у новому номері "вибачився" перед Гонтаревою

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"Вечірній квартал" присвятив новий номер Валерії Гонтаревій. В ньому коміки "вибачаються" за свій старий жарт про колишню очільницю Нацбанку.

У жовтні галасу у соцмережах наробив номер, де "кварталівці" поглузували з Гонтаревої, в якої незадовго до цього згорів будинок під Києвом.

Тоді коміки разом з хором імені Верьовки заспівали пісню за мотивом української народної пісні "Горіла сосна, палала".

У переробці "Кварталу" прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Валерійович - по батькові Ігоря Коломойського - ред..)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ викликав шквал критики у соцмережах. Колишніх колег Володимира Зеленського звинувачували в тому, що глузуючи з пожежі, вони перетнули межу з "чорним гумором".

Напередодні речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук виклала у своєму фейсбуці фрагмент нового шоу "Вечірнього кварталу", який, за її словами, має увійти до новорічного випуску. В ньому коміки знову звернулися до Валерії Гонтаревої з піснею.

"У жінки прошу пробачення, знову збудуєм дачу вам, гроші зберем на карточку, на "Дельта банку" карточку. Те, що лунала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця", - співає актор Євген Кошовий.

Після цього коміки зі сцени передали ексочільниці Нацбанку "полум'яний привіт".

Шоу "Вечірній квартал" виходить на телеканалі "1+1" Ігоря Коломойського, якого пані Гонтарєва звинувачує у тиску на себе.

Гонтарева - одна з головних ідеологів та виконавиця націоналізації "Приватбанку", який раніше належав пану Коломойському.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Валерія Гонтарева

Упродовж року з пані Гонтаревою та її майном відбулись низка подій. Саму пані Гонтареву в Лондоні збила машина, у Києві спочатку згоріла машина родичів, а потім і її власний будинок.

Гонтарева кілька разів не виключала, що до цих подій може бути причетний Коломойський.

"Коломойський прямо сказав, що "у неї ж не все згоріло" - це що означає, що він інше погрожує спалити? Це було не просто так, і це в його стилі ось так куражитись", - заявляла пані Гонтарева в коментарі BBC News Україна.

Вона зазначала, що жовтневий випуск "Вечірнього кварталу" із жартом про пожежу - своєрідний "подарунок" на її день народження. Шоу вийшло на наступний день після її ювілею.

Сам Ігор Коломойський заперечує усі звинувачення на свою адресу.

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