В Італії для боротьби з расизмом використали зображення мавп. Зрозуміли не всі

Копирайт изображения Serie A

Італійська Серія A (футбольна ліга) запустила кампанію проти расизму в футболі і використала для цього зображення мавп.

На серії постерів, випущених в рамках кампанії, зображені мавпи та напис "Ні расизму". Плакати, з-поміж іншого, мають бути виставлені у штаб-квартирі Серії A в Мілані.

В Італії такий неоднозначний підхід до боротьби з расизмом зрозуміли не всі: багато хто розкритикував авторів постерів.

"Важко зрозуміти, про що думала Серія А, хто порадив це зробити?", - йдеться в заяві організації Fare, яка бореться проти дискримінації.

"У країні, де влада тиждень за тижнем не бореться з расизмом, Серія А запускає кампанію, яка виглядає, наче невдалий жарт".

"Ці роботи викликають обурення. Вони контрпродуктивні та продовжують дегуманізацію людей з африканським корінням".

Інша антидискримінаційна організація Kick It Out так само зазначила, що використання зображень мавп у антирасистській кампанії є недопустимим: "Сподіваємося, ліга перегляне свою позицію і замінить графіку цієї кампанії".

Копирайт изображения Serie A

Сам автор плакатів, художник Сімоне Фугазотто, який завжди використовує у своїх роботах образи мавп, запевнив, що не мав наміру нікого образити.

"Я вирішив використати мавп для розмови про расизм, оскільки вони - метафора людей […] Я хотів нагадати, що всі ми мавпи", - сказав він.

Расизм - давня проблема в італійському футболі.

У листопаді гравець італійської "Брешії" Маріо Балотеллі назвав вболівальників, які вигукували расистські гасла на його адресу, "обмеженими" та "імбіцилами".

Схожий інцидент у вересні стався із нападником "Інтера" Ромелом Лукаку. Коли він забив пенальті у ворота суперника, частина вболівальників на стадіоні почала імітувати "мавпячі звуки".

У грудні під шквал критики потрапила й редакція італійської газети Corriere dello Sport, яка помістила на першу шпальту фотографії Ромела Лукаку і захисника "Роми" Кріса Смоллінга, підписавши їх "Чорна п'ятниця".

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