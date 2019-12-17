17 грудня під Верховну Раду прийшли мітингувальники, які протестують проти запуску в Україні ринку землі. Раніше відповідний законопроєкт прийняли у першому читанні, незабаром депутати можуть приступити до прийняття в цілому.

Мітингувальники почали збиратися біля метро "Арсенальна", а згодом колоною рушили до будівлі парламенту.

В руках учасники акції тримають плакати з написами "Продаж землі - зрада України", "Руки геть від державних земель", "Ні земельній афері" і "За землю патріоти воюють, а шахраї землею торгують".

Як повідомляє кореспондент BBC News Україна, на мітингу є представники "Батьківщини", "Свободи" і Нацкорпусу.

Станом на 11 годину ранку до Ради прийшли 2-3 тисячі людей. На місці працюють кілька сотень правоохоронців.

Представники Нацкорпусу почали встановлювати намети прямо на проїжджій частині по вулиці Грушевського.

Правоохоронці спробували зупинити цей процес, і між сторонами почалися сутички.

Представники Нацкорпусу відбивалися від поліції опорами від наметів.

Кількох правоохоронців, повідомляє кореспондент BBC, облили зеленкою. Попри це поліція поки нікого не затримала.

На місці сутичок відчувається запах газу.

Деякі люди прийшли під парламент не через земельну реформу.

Так, Семен Семенченко з кількома ветеранами батальйону "Донбас", а також родини загиблих бійців вимагають створити у Раді ТСК щодо подій в Іловайську.

Водночас представники "Автомайдану", які також присутні під Радою, виступають проти запровадження штрафів для власників автомобілів на "євробляхах".

Штрафувати водіїв таких автівок мали почати ще на початку цього року, проте згодом запровадження штрафів кілька разів відкладали. Остання відстрочка завершується в кінці грудня.

Ринок землі

У першому читанні законопроєкт про ринок землі Верховна Рада проголосувала минулого місяця. Відтоді в документ запропонували внести кілька тисяч правок, і розглядати їх депутати мають почати ближчим часом.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на початку грудня не виключив, що через таку кількість правок парламент може не встигнути прийняти законопроєкт навіть до Нового року.

У версії, проголосованій у листопаді, проєкт закону прямо дозволяє купувати землю:

громадянам України

юридичним особам України, створеним за законодавством України

територіальним громадам

державі

Ще до ухвалення закону у першому читанні чи не найбільше суперечок викликало питання про те, чи отримають право на купівлю української землі іноземці.

Володимир Зеленський, оголошуючи про намір запустити земельну реформу, обіцяв, що "китайці, араби та інопланетяни" не стануть власниками української землі.

Попри це частина мітингувальників під Радою тримають в руках плакати саме із закликом не продавати землю іноземцям.

Передбачається, що в разі остаточного схвалення законопроєкту, ринок землі в Україні запрацює з 1 жовтня 2020 року.

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