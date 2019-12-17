Сутички під Радою: поліція знесла намети протестувальників

Копирайт изображения УНІАН

У вівторок біля Верховної Ради сталися сутички Нацкорпусу з поліцією - активісти хотіли поставити свої намети на вулиці Грушевського у рамках протесту проти запровадження ринку землі.

Правоохоронці завадили встановити намети.

Image caption Нацкорпус зміг поставити два намети біля Ради, однак згодом їх знесли

А згодом знесли кілька наметів безпосередньо біля парламенту, які протестувальникам все ж вдалося поставити.

Відомо про кількох постраждалих протестувальників, яких забрала швидка.

Про своїх постраждалих говорять і в поліції.

Як все починалося

У вівторок біля парламенту протестували одразу кілька сил: "Нацкорпус", "Свобода" і "Батьківщина" зібралися проти запровадження ринку землі, Семен Семенченко разом з кількома ветеранами і родинами загиблих з батальйону "Донбас" вимагали сворити у Раді тимчасову слідчу комісію з подій в Іловайську, свою сцену встановив також і "Автомайдан".

У якийсь момент на проїжджій частині вулиці Грушевського одразу біля Верховної Ради люди з символікою "Нацкорпусу" встановили великий брезентовий намет, й хотіли звести другий поруч з готелем Київ.

На заваді цього став кордон поліції.

Image caption Перша сутичка

Сталися сутички, під час яких був задіяний сльозогінний газ, шумові гранати та бруківка.

У підсумку поліція забрала у активістів один з нерозкладених наметів.

Однак два намети біля парламенту все ж залишилися.

Знесення

Ситуація трохи заспокоїлася, однак близько 14:00 силовики активізувалися і знесли решту наметів на вулиці Грушевського.

Відомо про кількох постраждалих і кількох затриманих активістів.

А поліція каже про двох силовіків, які були травмовані.

Що кажуть у поліції

Image caption Кілька поліцейських постраждали від зеленки і газу

"Попри всі заклики правоохоронців не порушувати норми чинного законодавства, організатори та учасники акції не виконали вимоги поліцейських. Натомість вони влаштували сутичку, застосовували палиці і кидали каміння. У результаті постраждало двоє правоохоронців, їх доставили в лікарню", - йдеться у повідомленні поліції.

Image caption ід час сутичок хтось застосував і вогнегасник

"Після цього, незважаючи на прохання співробітників поліції діалогу припинити протиправні дії, громадяни спробували встановити ще один військовий намет, ігноруючи попередження та застереження правоохоронців. На цей час поліцейські демондемонтували намети. Найбільш активних учасників затримали, їх доставляють в управління поліції", - додають правоохоронці.

Що кажуть у Нацкорпусі

Перед знесенням наметів один з представників "Нацкорпусу" Олександр Алфьоров розповів BBC News Україна, що не мали на меті влаштовувати бійку з поліцією.

"Ми сьогодні вийшли проти ринку землі, а не щоб битися з поліцією", - наглосив він.

Водночас він звинуватив правоохоронців у тому, що вони першими застосували сльозогінний газ.

Лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький також відзначив, що "сьогодні поліція дуже агресивна".

"Але все буде добре, землю не продадуть, Донбас не здадуть", - відзанчив він.

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