Вбивство 3-річного хлопчика у Києві: замовник платив $40 тисяч

Копирайт изображения Reuters Image caption Автомобіль, в якому вбили хлопчика

Прокуратура Києва встановила можливого замовника вбивства у центрі Києва, внаслідок якого загинув 3-річний хлопчик.

Силовики вказують, що організатором замовного вбивства виявився 25-літній уродженець Росії, який залучив у якості виконавця вбивства 20-літнього ветерана АТО.

За версією слідства, замовник та виконавець познайомились у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Прокуратура не уточнює, чи служив потенційний замовник у військових підрозділах і яким чином він опинився в зоні ООС. Також не уточнюється його громадянство.

За версією слідства, замовник запропонував чоловіку 40 тисяч доларів за вбивство депутата. Проте під час замаху загинув його 3-річний син.

Прокуратура погодила підозру організатору вбивства, проте його місцеперебування невідоме, тому невдовзі його мають оголосити в міжнародний розшук. Це свідчить, що він міг втекти з України.

1 грудня в Києві вбивця стріляв у автомобіль, у салоні якого перебувала родина. Куля влучила у хлопчика, який від отриманих травм помер дорогою у лікарню.

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За кермом Range Rover був бізнесмен і депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв.

Наступного дня поліція заявила про затриманих підозрюваних у вбивстві 3-річної дитини в центрі Києва - це молоді люди, яким 18-19 років. Також тоді з'явилась інформація, що затримані брали участь в АТО.

Натомість у повідомленні прокуратури наразі згадується 20-літній підозрюваний у вчиненні вбивства.

Хто такий В'ячеслав Соболєв?

В'ячеслав Соболєв - український економіст та бізнесмен. Уродженець міста Єнакієве, що на Донеччині. Зараз мешкає в Києві.

2002 року його обрали депутатом міської ради Донецька. Працював у НАК "Нафтогаз України".

З 2005 по 2006 рік був заступником мера Донецька.

2015 року став депутатом Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка".

Зараз він також займається ресторанним бізнесом. З відкритих реєстрів відомо, що має нерухомість у Донецьку.

Батько п'ятьох дітей, його молодший син народився в 2016 році.

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