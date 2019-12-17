Вбивство 3-річного хлопчика у Києві: замовник платив $40 тисяч
Прокуратура Києва встановила можливого замовника вбивства у центрі Києва, внаслідок якого загинув 3-річний хлопчик.
Силовики вказують, що організатором замовного вбивства виявився 25-літній уродженець Росії, який залучив у якості виконавця вбивства 20-літнього ветерана АТО.
За версією слідства, замовник та виконавець познайомились у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.
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Прокуратура не уточнює, чи служив потенційний замовник у військових підрозділах і яким чином він опинився в зоні ООС. Також не уточнюється його громадянство.
За версією слідства, замовник запропонував чоловіку 40 тисяч доларів за вбивство депутата. Проте під час замаху загинув його 3-річний син.
Прокуратура погодила підозру організатору вбивства, проте його місцеперебування невідоме, тому невдовзі його мають оголосити в міжнародний розшук. Це свідчить, що він міг втекти з України.
1 грудня в Києві вбивця стріляв у автомобіль, у салоні якого перебувала родина. Куля влучила у хлопчика, який від отриманих травм помер дорогою у лікарню.
За кермом Range Rover був бізнесмен і депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв.
Наступного дня поліція заявила про затриманих підозрюваних у вбивстві 3-річної дитини в центрі Києва - це молоді люди, яким 18-19 років. Також тоді з'явилась інформація, що затримані брали участь в АТО.
Натомість у повідомленні прокуратури наразі згадується 20-літній підозрюваний у вчиненні вбивства.
Хто такий В'ячеслав Соболєв?
В'ячеслав Соболєв - український економіст та бізнесмен. Уродженець міста Єнакієве, що на Донеччині. Зараз мешкає в Києві.
2002 року його обрали депутатом міської ради Донецька. Працював у НАК "Нафтогаз України".
З 2005 по 2006 рік був заступником мера Донецька.
2015 року став депутатом Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка".
Зараз він також займається ресторанним бізнесом. З відкритих реєстрів відомо, що має нерухомість у Донецьку.
Батько п'ятьох дітей, його молодший син народився в 2016 році.
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