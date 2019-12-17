Тризуб і Берегиня: українці обрали назви далекій зірці та екзопланеті

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Більше сотні країн світу обирали свої імена для однієї зірки та екзопланети, які до цього мали назви тільки у форматі цифр та букв.

Після національного голосування кожна держава визначилась зі своїми переможцями, пояснює кореспондент ВВС з питань науки Микола Воронін.

У вівторок Міжнародний астрономічний союз підсумував конкурс та присвоїв імена понад сотні планет поза межами Сонячної системи. І такій самій кількості зірок, навколо яких ті обертаються.

Українці з-поміж майже сотні пропозицій обрали ім'я Берегиня для зірки HAT-P-15 у сузір'ї Персея.

У поясненні вказано, що останнім часом Берегиня отримала статус національної богині - хранительки домашнього вогнища і захисниці землі. На її честь з 1985 року вже названа одна з рівнин Венери.

Для екзопланети обрали ім'я Тризуб - давній слов'янський знак і герб України.

До прикладу, сусіди України поляки для своєї зірки у сузір'ї Пегаса обрали ім'я Соляріс - на честь знаменитого роману Станіслава Лема. А гігантську екзопланету там назвали Піркс.

Хто і як голосував

Конкурс тривав більше пів року, взяти в ньому участь і запропонувати свій варіант пари назв міг кожен охочий. Потрібно було лише коротко пояснити свій вибір.

У червні астрономи роздали країнам-учасницям по парі "зірка - планета" і дали майже чотири місяці на прийом заявок, два тижні на відбір номінантів і ще місяць - на проведення національного голосування.

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Повний список імен-переможців по країнах можна подивитися на сайті МАС.

Це вже другий подібний конкурс, що проводиться Міжнародним астрономічним союзом. Перший пройшов у 2015 році, назви вибирали для 14 зірок і 31 екзопланети.

Що заборонено

За правилами, пропоновані небесним тілам імена повинні "належати об'єктам, людям або місцевостям, які мають велике і довготривале культурне, історичне чи географічне значення", або "бути тематично пов'язані з небом, астрономією, сузір'ям, в якому розташована система".

Назви повинні бути легкими для вимови і мати в латинській транскрипції довжину від чотирьох до 16 символів.

Щоб уникнути можливих конфліктних ситуацій, організатори вирішили, що не розглядатимуть як варіанти імена політиків, військових або релігійних діячів, а також людей, які померли менше століття тому.

Висувати на голосування назви організацій або товарів, клички тварин, скорочення або спеціально придумані імена було також заборонено.

Організатори конкурсу наголошують, що схвалені імена не є заміною традиційних астрономічних кодів, але це - повноправні назви небесних тіл.

Вони можуть використовуватися поряд з науковими позначеннями або замість них.

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