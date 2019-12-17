Протести біля Ради: один померлий, 26 затриманих і 17 поранених поліцейських

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Під час сутичок біля Верховної Ради між поліцією і протестувальниками, серед яких було багато представників "Національного корпусу", затримали 26 активістів, 17 силовиків отримали поранення.

Двох протестувальників шпиталізували, а ще одна людина, яку швидка забрала неподалік протестів, померла. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

"Є інформація, що під час сутичок померла людина, начебто від дій поліції. Особа встановлена, громадянин 1979 року народження. Швидка забрала його з адреси вулиця Інститутська 16 (один квартал від місця сутичок). Там йому надавалась допомога. Це сталось за годину до сутички поліції та протестувальників", - розповів пан Крищенко.

Він заперечив, що людина померла під час сутичок чи від дій поліції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Один з постраждалих активістів "Національного корпусу"

За словами поліцейського, попередньо медична довідка свідчить, що людина померла від серцевої недостатності.

"Також родичі надали пояснення, що вночі напередодні йому теж було зле", - додав він.

Андрій Крищенко повідомив, що завтра відбудеться розтин і причину смерті остаточно встановлять.

Поліція поки що не може сказати, чи брав померлий участь у протестах.

За даними силовиків, у сутичках 17 правоохоронців отримали поранення, 26 протестувальників затримали.

У поліцейських легкі поранення - переломи пальців, опіки очей та забої.

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Двох цивільних забрала швидка до лікарні. З ними спілкуються правоохоронці.

За інформацією силовиків, у сутичках з поліцією брали участь 500 людей. Під парламентом при цьому було 2,5 тисячі працівників поліції та Нацгвардії.

У протесті брали участь загалом близько 5 тисяч людей.

Чому бились

Активісти хотіли поставити намети на Грушевського у рамках протесту проти запровадження ринку землі.

Правоохоронці завадили цьому і згодом знесли кілька наметів безпосередньо біля парламенту, які протестувальникам все ж вдалося поставити.

Потім рух транспорту вулицею Грушевського, де відбувались сутички, відновили.

Image caption Нацкорпус зміг поставити два намети біля Ради, однак згодом їх знесли

Протестували одразу кілька сил: "Нацкорпус", "Свобода" і "Батьківщина" зібралися проти запровадження ринку землі, Семен Семенченко разом з кількома ветеранами і родинами загиблих з батальйону "Донбас" вимагали сворити у Раді тимчасову слідчу комісію з подій в Іловайську, свою сцену встановив також і "Автомайдан".

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У якийсь момент на проїжджій частині вулиці Грушевського, одразу біля Верховної Ради, люди з символікою "Нацкорпусу" встановили великий брезентовий намет і хотіли звести другий поруч з готелем "Київ".

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На заваді цього став кордон поліції.

Image caption Перша сутичка

Сталися сутички, під час яких задіяли сльозогінний газ, шумові гранати та бруківку.

У підсумку поліція забрала у активістів один з нерозкладених наметів.

Однак два намети біля парламенту в той момент все ж лишилися.

Ситуація трохи заспокоїлася, однак близько 14:00 силовики активізувалися і знесли решту наметів на вулиці Грушевського.

Image caption Кілька поліцейських постраждали від зеленки і газу

"Попри всі заклики правоохоронців не порушувати норми чинного законодавства, організатори та учасники акції не виконали вимог поліцейських. Натомість вони влаштували сутичку, застосовували палиці і кидали каміння", - казали у поліції.

Image caption Під час сутичок хтось застосував і вогнегасник

"Незважаючи на прохання співробітників поліції діалогу припинити протиправні дії, громадяни спробували встановити ще один військовий намет, ігноруючи попередження та застереження правоохоронців. На цей час поліцейські демонтували намети. Найбільш активних учасників затримали", - додають правоохоронці.

Що кажуть у Нацкорпусі

Перед знесенням наметів один з представників "Нацкорпусу" Олександр Алфьоров розповів BBC News Україна, що вони не хотіли бійки з поліцією.

"Ми сьогодні вийшли проти ринку землі, а не щоб битися з поліцією", - наголосив він.

Він звинуватив правоохоронців у тому, що вони першими застосували сльозогінний газ.

Лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький відзначив, що "поліція дуже агресивна".

"Але все буде добре, землю не продадуть, Донбас не здадуть", - сказав він.

"Біля Верховної Ради, де тривають протести проти розпродажу землі, силовики жорстоко побили чоловіка. За словами очевидців, поліцейські вивели його з Маріїнського парку і побили біля готелю "Київ". Медики, які прибули під Раду, намагались привести чоловіка до тями та врешті забрали його у кареті "швидкої", - заявили у пресслужбі "Нацкорпусу".

Наразі планується, що розгляд земельного питання у сесійній залі Верховної Ради почнеться не раніше четверга.

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