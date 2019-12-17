Який колір підсвітки телефона обрати, щоб краще засинати

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Теорія про те, що штучне світло від екранів заважає людям потім добре спати вночі, є хибною. Такого висновку дійшли вчені, які вивчали вплив підсвітки на сон.

На думку дослідників з Манчестерського університету, саме світло телефонів чи планшетів - не головна проблема.

Вони вивчали вплив різних параметрів підсвітки на мишах.

У їхніх висновках, опублікованих у журналі Current Biology, йдеться, що головне значення насправді має те, наскільки теплим і яскравим є це світло.

Навіщо проводили дослідження?

У кожного є природний, щоденний цикл сну та активності.

Наші біологічні годинники синхронізуються із навколишнім середовищем, тому ми активні вдень та хочемо спати вночі.

Але експерти вже давно припускали, що вплив штучного світла може порушувати цей баланс.

І популярною є думка про те, що штучне блакитне світло - те, які випромінюють екрани комп'ютерів та мобільних телефонів, - має особливо сильний ефект.

Яких висновків дійшли?

Команда дослідників робила експерименти на мишах, змінюючи яскравість підсвітки з високої до низької та перемикаючи колір із синього на жовтий.

Яскраве світло будь-якого кольору, як і очікувалося, стимулювало, а не заспокоювало.

Але коли світло робили тьмянішим, синій колір виявився більш заспокійливим, аніж жовтий.

Керівник дослідження Тім Браун заявив, що результати відповідають тому, що ми спостерігаємо у природі, коли бачимо яскраве, тепле денне світло.

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"У денний час світло, яке ми бачимо, є відносно білим або жовтим і сильно впливає на біологічний годинник. А під час сутінків, як тільки заходить сонце, світло стає більш блакитним", - сказав він.

"Тож, якщо ви хочете, щоб світло не сильно впливало на ваш біологічний годинник, краще обирати приглушений синій колір", - додає науковець.

І навпаки, яскраве біле або жовте світло допоможе за потреби залишатись бадьорішим і не заснути.

Що це означає?

Нічний режим у телефонах та ноутбуках зменшує світло, аби не шкодити сну.

"Але наразі люди часто змінюють колір підсвітки, щоб зробити екран більш жовтим, - каже Браун. - Наш прогноз полягає в тому, що зміна кольору має абсолютно протилежний ефект".

"Це нівелює ті переваги, які дає зменшення яскравості екрану", - додає він.

Хіба миші не активніші вночі?

Миші - справді нічні тварини.

Але дослідники стверджують, що те, як світло впливає на біологічний годинник, є однаковим для всіх ссавців, включно з людиною, тобто їхні результати застосовні і до людей.

Для підтвердження цього вони рекомендують провести додаткові дослідження.

Доктор Мануель Спітчан з Оксфордського університету каже: "Це захоплива робота, але ми дійсно наразі не знаємо, чи відбувається те саме у людей. У цьому полягає головна складність експериментів над тваринами".

"У майбутньому має бути можливість випробувати це на людях, щоб переконатися напевно", - додає він.

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