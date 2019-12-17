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"Це не шлях цивілізованої країни", - відреагував на сутички під парламентом президент Володимир Зеленський, перебуваючи у Азербайджані.

За його словами, кожен має право на мирне зібрання і висловлення думки, але кожен має нести відповідальність, якщо від його дій страждає інший.

"Дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон. Я поважаю думку українців, впродовж місяців ми слухаємо пропозиції стосовно реформ. Однак на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські", - вважає президент.

Він пообіцяв дослухатись до думки людей перед схвалення законопроєкту про запуск ринку землі, попри опір старих "еліт".

17 грудня біля Верховної Ради під час акції проти введення ринку землі відбулись сутички Нацкорпусу з поліцією.

Сьогодні мали розглядати законопроєкт щодо землі, але початок обговорення у сесійній залі очікують вже у четвер.

Протестували одразу кілька сил: "Нацкорпус", "Свобода" і "Батьківщина" зібралися проти запровадження ринку землі, Семен Семенченко разом з кількома ветеранами і родинами загиблих з батальйону "Донбас" вимагали створити у Раді тимчасову слідчу комісію з подій в Іловайську, свою сцену встановив також і "Автомайдан".

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Поліція проти Нацкорпусу

Під час сутичок біля Верховної Ради між поліцією і протестувальниками, серед яких було багато представників "Національного корпусу", затримали 26 активістів, 17 силовиків отримали поранення.

Двох протестувальників шпиталізували, а ще одна людина, яку швидка забрала неподалік протестів, померла. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

"Є інформація, що під час сутичок померла людина, начебто від дій поліції. Особа встановлена, громадянин 1979 року народження. Швидка забрала його з адреси вулиця Інститутська 16 (один квартал від місця сутичок). Там йому надавалась допомога. Це сталось за годину до сутички поліції та протестувальників", - розповів пан Крищенко.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Один з постраждалих активістів "Національного корпусу"

Він заперечив, що людина померла під час сутичок чи від дій поліції.

За словами поліцейського, попередньо медична довідка свідчить, що людина померла від серцевої недостатності.

"Також родичі надали пояснення, що вночі напередодні йому теж було зле", - додав він.

Андрій Крищенко повідомив, що завтра відбудеться розтин і причину смерті остаточно встановлять.

Поліція поки що не може сказати, чи брав померлий участь у протестах.

За даними силовиків, у сутичках 17 правоохоронців отримали поранення, 26 протестувальників затримали.

У поліцейських легкі поранення - переломи пальців, опіки очей та забої.

Двох цивільних забрала швидка до лікарні. З ними спілкуються правоохоронці.

За інформацією силовиків, у сутичках з поліцією брали участь 500 людей. Під парламентом при цьому було 2,5 тисячі працівників поліції та Нацгвардії.

У протесті брали участь загалом близько 5 тисяч людей.

Чому бились

Активісти хотіли поставити намети на Грушевського у рамках протесту проти запровадження ринку землі.

Правоохоронці завадили цьому і згодом знесли кілька наметів безпосередньо біля парламенту, які протестувальникам все ж вдалося поставити.

Потім рух транспорту вулицею Грушевського, де відбувались сутички, відновили.

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У якийсь момент на проїжджій частині вулиці Грушевського, одразу біля Верховної Ради, люди з символікою "Нацкорпусу" встановили великий брезентовий намет і хотіли звести другий поруч з готелем "Київ".

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На заваді цього став кордон поліції.

Сталися сутички, під час яких застосували сльозогінний газ, шумові гранати та бруківку.

У підсумку поліція забрала в активістів один з нерозкладених наметів.

Однак два намети біля парламенту в той момент все ж лишилися.

Ситуація трохи заспокоїлася, однак близько 14:00 силовики активізувалися і знесли решту наметів на вулиці Грушевського.

Image caption Під час сутичок хтось застосував і вогнегасник

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