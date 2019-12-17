Протести через ринок землі: що відбувалося під Радою? Випуск новин.

  • 17 грудня 2019

У випуску новин від 17 грудня:

  • Сльозогінний газ та бруківка: як під Радою протестували через ринок землі.
  • Діти, які хочуть померти: дитинство мігрантів на острові Лесбос.
  • Вбивства опонентів Лукашенка: що розповів колишній спецпризначенець з Білорусі?
  • Штучна шкіра з ананасів: незвичний спосіб використати фруктові відходи.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

І підписуйтесь на наш Youtube-канал.

Новини на цю ж тему