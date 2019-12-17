Протести через ринок землі: що відбувалося під Радою? Випуск новин.

У випуску новин від 17 грудня:

Сльозогінний газ та бруківка: як під Радою протестували через ринок землі.

Діти, які хочуть померти: дитинство мігрантів на острові Лесбос.

Вбивства опонентів Лукашенка: що розповів колишній спецпризначенець з Білорусі?

Штучна шкіра з ананасів: незвичний спосіб використати фруктові відходи.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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