Протести через ринок землі: що відбувалося під Радою? Випуск новин.
- 17 грудня 2019
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У випуску новин від 17 грудня:
- Сльозогінний газ та бруківка: як під Радою протестували через ринок землі.
- Діти, які хочуть померти: дитинство мігрантів на острові Лесбос.
- Вбивства опонентів Лукашенка: що розповів колишній спецпризначенець з Білорусі?
- Штучна шкіра з ананасів: незвичний спосіб використати фруктові відходи.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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