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У провідній балетній академії Віденської державної опери рекомендували дітям палити, щоб контролювати вагу, виявило розслідування.

Заяви про те, що академія ставила під загрозу здоров'я дітей, розслідує спеціальна комісія.

Закладу закидають також те, що у юних танцівників були надто суворі та виснажливі тренування й виступи.

Голова комісії Сюзанна Рейндл-Краускопф зазначила, що до студентів зверталися на імена та розміри одягу.

"Зрозуміло, що діти та підлітки недостатньо захищені від дискримінації, недогляду та негативних наслідків для здоров'я", - заявила комісія.

Там також додали, що за обтяжливими тренуваннями було мало контролю і що вони "загрожують добробуту" дітей.

У відповідь Віденська державна опера заявила, що вже зменшила кількість виступів студентів і вивчить доповідь комісії, перш ніж дати повну відповідь на закиди.

Image caption Академія, створена в 1771 році, є однією з найпрестижніших балетних шкіл Європи

Академія, створена в 1771 році, є однією з найпрестижніших балетних шкіл Європи. Багато її випускників танцюють для таких компаній, як Лондонський королівський балет та Нью-Йоркський американський балетний театр.

Скандал потрапив до заголовків преси у квітні, коли австрійська газета Falter опублікувала розслідування, де стверджувалося, що деяких молодих танцюристів били та дряпали, а з деяких знущалися через їхні статури.

Міністр культури Австрії Олександр Шаленберг закликав вжити термінових заходів, аби розв'язати проблему.

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