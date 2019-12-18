Найспекотніший день в історії. Що коїться із кліматом в Австралії?
В Австралії зафіксували найспекотніший день за всю історію спостереження - середня температура у країні сягнула 40,9 °C.
Бюро метеорології повідомило, що інтенсивна спека у вівторок перевищила попередній рекорд в 40,3 °С, встановлений 7 січня 2013 року.
І це зафіксували у час, коли країна бореться із посухою та пожежами.
Раніше синоптики прогнозували, що найсильніша спека настане пізніше цього тижня, тобто рекорд може знову оновитися.
На фоні ситуації, коли в країні вирують сотні пожеж, прем'єра Скотта Моррісона критикують за його реакцію на природні лиха та загалом кліматичну політику уряду.
Чому це відбувається?
Цього тижня Австралія "розігрілася" - маса гарячого повітря прокотилася на схід по всьому континенту. Метеорологи прогнозували спеку "від сильної - до екстремальної".
В деяких містах спека вже поставила кілька місцевих рекордів. У вівторок у центрі країни зафіксовані температури вище 45 градусів.
На початку тижня у місті Перт, столиці штату Західна Австралія, три дні поспіль температура перевищувала 40 °C - це рекорд для грудня.
Головним кліматичним фактором спеки стала позитивна фаза диполя Індійського океану (ДІО) - це явище, коли температура морської поверхні в західній половині океану вища, а на сході - нижча.
Різниця між двома температурами зараз найбільша за 60 років. Тепліші води спричиняють сильніші дощі в західному регіоні Індійського океану. Це призводить до повеней та сухіших умов у Південно-Східній Азії та Австралії.
Але Австралія страждає через посуху вже довго - у деяких регіонах вона триває роками.
Що зміни клімату роблять з Австралією?
Австралія загалом потепліла на понад 1°C з 1910 року. При цьому більшість хвиль спеки були зафіксовані з 1950 року.
А дев'ять з десяти найспекотніших років Австралії були зафіксовані з 2005-го.
Ця спека "посприяла" стихійним лихам, таким як пожежі, посухи та повені. Вони завжди траплялися в Австралії, але тепер стали ще жорсткішими і відбуваються частіше.
На клімат Австралії дедалі більше впливає глобальне потепління. Великі частини країни страждають через посуху другий і третій рік поспіль. За оцінками, 2019 рік став найсухішим в Австралії протягом більш ніж століття.
Періоди сильної спеки - найбільш смертоносний природний феномен у Австралії. Вони забрали набагато більше життів, ніж пожежі чи повені.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!