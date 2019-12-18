Найспекотніший день в історії. Що коїться із кліматом в Австралії?

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В Австралії зафіксували найспекотніший день за всю історію спостереження - середня температура у країні сягнула 40,9 °C.

Бюро метеорології повідомило, що інтенсивна спека у вівторок перевищила попередній рекорд в 40,3 °С, встановлений 7 січня 2013 року.

І це зафіксували у час, коли країна бореться із посухою та пожежами.

Раніше синоптики прогнозували, що найсильніша спека настане пізніше цього тижня, тобто рекорд може знову оновитися.

На фоні ситуації, коли в країні вирують сотні пожеж, прем'єра Скотта Моррісона критикують за його реакцію на природні лиха та загалом кліматичну політику уряду.

Чому це відбувається?

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Цього тижня Австралія "розігрілася" - маса гарячого повітря прокотилася на схід по всьому континенту. Метеорологи прогнозували спеку "від сильної - до екстремальної".

В деяких містах спека вже поставила кілька місцевих рекордів. У вівторок у центрі країни зафіксовані температури вище 45 градусів.

На початку тижня у місті Перт, столиці штату Західна Австралія, три дні поспіль температура перевищувала 40 °C - це рекорд для грудня.

Головним кліматичним фактором спеки стала позитивна фаза диполя Індійського океану (ДІО) - це явище, коли температура морської поверхні в західній половині океану вища, а на сході - нижча.

Різниця між двома температурами зараз найбільша за 60 років. Тепліші води спричиняють сильніші дощі в західному регіоні Індійського океану. Це призводить до повеней та сухіших умов у Південно-Східній Азії та Австралії.

Але Австралія страждає через посуху вже довго - у деяких регіонах вона триває роками.

Що зміни клімату роблять з Австралією?

Австралія загалом потепліла на понад 1°C з 1910 року. При цьому більшість хвиль спеки були зафіксовані з 1950 року.

А дев'ять з десяти найспекотніших років Австралії були зафіксовані з 2005-го.

Ця спека "посприяла" стихійним лихам, таким як пожежі, посухи та повені. Вони завжди траплялися в Австралії, але тепер стали ще жорсткішими і відбуваються частіше.

На клімат Австралії дедалі більше впливає глобальне потепління. Великі частини країни страждають через посуху другий і третій рік поспіль. За оцінками, 2019 рік став найсухішим в Австралії протягом більш ніж століття.

Періоди сильної спеки - найбільш смертоносний природний феномен у Австралії. Вони забрали набагато більше життів, ніж пожежі чи повені.

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