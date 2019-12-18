Собаки вміють рахувати, як люди. Огляд ЗМІ

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У середу, 18 грудня, іноземна преса пише про таке:

Як собаки рахують

Суд захистив право робітників на різдвяні кошики

Російська пропаганда - серед доказів у справі Віталія Марківа

Наскільки шкідливі електронні сигарети

Що вміють собаки

Собаки обробляють числа так само, як люди. Про це свідчить нове американське дослідження, пише Daily Mail.

І собаки, і люди використовують для обчислення ту саму частину мозку - тім'яно-скроневу кору.

Дослідження підтверджує теорію, що під час еволюції у ссавців зберігся механізм швидкого рахунку.

Учені почергово помістили 11 собак різних порід у магнітно-резонансний сканер та дослідили, як тварини реагують на різну кількість точок на екрані, яку збільшували та зменшували в ході експерименту.

У вісьмох собак тім'яно-скронева кора була більш активною, коли кількість точок змінювали порівняно з тим, коли вона лишалася тою самою.

"Наша робота показує не тільки те, що собаки використовують ту саму частину мозку для обчислення, що й люди, але й те, що їх для цього не треба тренувати", - каже один із учених.

Собак і людей розділяє 80 мільйонів років еволюції, нагадають учені.

Вирок у справі "різдвяних кошиків"

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Верховний суд Іспанії постановив, що робітники мають право на різдвяні кошики, пише Telegraph.

Суд назвав неправомірним рішення компанії Fujitsu Technology Spain припинити видавати святкові кошики своїм працівникам з 2013 року через економічну кризу в Іспанії.

За словами суддів, робітники очікували на кошики, вони мали право їх отримати.

Через "повторюване постачання" такого подарунку всьому колективу він став "умовою трудового договору, а не просто щедрим вчинком компанії", вирішив суд.

Fujitsu Spain дає своїм робітникам кошики безперервно з 1973 року. У 2013, коли компанія перестала це робити, профспілки зареєстрували скаргу.

В іспанський різдвяний кошик зазвичай кладуть шинку, сир, паштет, оливкову олію, нугу, вино та лікери.

Російська пропаганда проти Марківа

Копирайт изображения МВС України Image caption Марківа затримали в Болоньї, куди він прилетів провідати матір

У суді над Віталієм Марківим використовували як доказ російську пропаганду, пише New York Times.

Наприклад, це два відео від Russia Today.

Також у доказах фігурує стаття сайту "Русская весна", яку український уряд назвав неправдивою. У ній сказано, що МВС України начебто ввійшло у змову з нацгвардійцями для захисту Марківа.

Італійські прокурори зазначили, що не вважають репортажі Russia Today та "Русской весны" вирішальними у справі. Але у вироку написано, що стаття "Русской Весны" містить "певні елементи, які можуть вказувати на правду".

"Використання судом пропаганди та дезінформації, незалежно від їхньої переконливості, стурбувало експертів та політиків", - пише видання.

Професор юриспруденції Серена Катроколо наголосила, що включення до справи матеріалів із сумнівних джерел є "частиною тривожного сценарію та більшої проблеми".

Натомість голова спілки журналістів Ломбардії Паоло Перуккі привітав вердикт.

"Не мені вирішувати, чи розповсюджує фейки Russia Today, - сказав він. - Навіть зламаний годинник правильно показує час двічі на день".

Марківа підозрюють у вбивстві італійського фотографа на Донбасі. Вперше про нього написала італійська Corriere della Sera, яка опублікувала інтерв'ю з анонімним "капітаном української армії".

"Італійській журналістиці часто бракує скрупульозності", - твердить NYT.

Чи шкідливі електронні сигарети?

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Електронні сигарети можуть викликати бронхіт або емфізему, пише Daily Mail.

По це свідчить дослідження учених із Белфаста, які порівняли вплив вейпінгового пару на легені.

Експеримент показав, що пар від електронних сигарет, що містить нікотин, збільшує шкідливість бактерій у легенях так само, як і дим від звичайних сигарет.

Електронні сигарети можуть завдати навіть більшої шкоди, аніж звичайні, адже курці вдихають їхній пар довше і глибше, попереджають учені.

У США 52 людини вже загинули від захворювань, які пов'язують із вейпінгом.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC

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