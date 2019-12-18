Собаки вміють рахувати, як люди. Огляд ЗМІ
У середу, 18 грудня, іноземна преса пише про таке:
- Як собаки рахують
- Суд захистив право робітників на різдвяні кошики
- Російська пропаганда - серед доказів у справі Віталія Марківа
- Наскільки шкідливі електронні сигарети
Що вміють собаки
Собаки обробляють числа так само, як люди. Про це свідчить нове американське дослідження, пише Daily Mail.
І собаки, і люди використовують для обчислення ту саму частину мозку - тім'яно-скроневу кору.
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Дослідження підтверджує теорію, що під час еволюції у ссавців зберігся механізм швидкого рахунку.
Учені почергово помістили 11 собак різних порід у магнітно-резонансний сканер та дослідили, як тварини реагують на різну кількість точок на екрані, яку збільшували та зменшували в ході експерименту.
У вісьмох собак тім'яно-скронева кора була більш активною, коли кількість точок змінювали порівняно з тим, коли вона лишалася тою самою.
"Наша робота показує не тільки те, що собаки використовують ту саму частину мозку для обчислення, що й люди, але й те, що їх для цього не треба тренувати", - каже один із учених.
Собак і людей розділяє 80 мільйонів років еволюції, нагадають учені.
Вирок у справі "різдвяних кошиків"
Верховний суд Іспанії постановив, що робітники мають право на різдвяні кошики, пише Telegraph.
Суд назвав неправомірним рішення компанії Fujitsu Technology Spain припинити видавати святкові кошики своїм працівникам з 2013 року через економічну кризу в Іспанії.
За словами суддів, робітники очікували на кошики, вони мали право їх отримати.
Через "повторюване постачання" такого подарунку всьому колективу він став "умовою трудового договору, а не просто щедрим вчинком компанії", вирішив суд.
Fujitsu Spain дає своїм робітникам кошики безперервно з 1973 року. У 2013, коли компанія перестала це робити, профспілки зареєстрували скаргу.
В іспанський різдвяний кошик зазвичай кладуть шинку, сир, паштет, оливкову олію, нугу, вино та лікери.
Російська пропаганда проти Марківа
У суді над Віталієм Марківим використовували як доказ російську пропаганду, пише New York Times.
Наприклад, це два відео від Russia Today.
Також у доказах фігурує стаття сайту "Русская весна", яку український уряд назвав неправдивою. У ній сказано, що МВС України начебто ввійшло у змову з нацгвардійцями для захисту Марківа.
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Італійські прокурори зазначили, що не вважають репортажі Russia Today та "Русской весны" вирішальними у справі. Але у вироку написано, що стаття "Русской Весны" містить "певні елементи, які можуть вказувати на правду".
"Використання судом пропаганди та дезінформації, незалежно від їхньої переконливості, стурбувало експертів та політиків", - пише видання.
Професор юриспруденції Серена Катроколо наголосила, що включення до справи матеріалів із сумнівних джерел є "частиною тривожного сценарію та більшої проблеми".
Натомість голова спілки журналістів Ломбардії Паоло Перуккі привітав вердикт.
"Не мені вирішувати, чи розповсюджує фейки Russia Today, - сказав він. - Навіть зламаний годинник правильно показує час двічі на день".
Марківа підозрюють у вбивстві італійського фотографа на Донбасі. Вперше про нього написала італійська Corriere della Sera, яка опублікувала інтерв'ю з анонімним "капітаном української армії".
"Італійській журналістиці часто бракує скрупульозності", - твердить NYT.
Чи шкідливі електронні сигарети?
Електронні сигарети можуть викликати бронхіт або емфізему, пише Daily Mail.
По це свідчить дослідження учених із Белфаста, які порівняли вплив вейпінгового пару на легені.
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Експеримент показав, що пар від електронних сигарет, що містить нікотин, збільшує шкідливість бактерій у легенях так само, як і дим від звичайних сигарет.
Електронні сигарети можуть завдати навіть більшої шкоди, аніж звичайні, адже курці вдихають їхній пар довше і глибше, попереджають учені.
У США 52 людини вже загинули від захворювань, які пов'язують із вейпінгом.
Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC
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