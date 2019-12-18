Посол США в Україні Тейлор піде з посади вже у січні. Хто може його замінити?

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Тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор залишить свою посаду вже у січні 2020 року.

Саме тоді закінчується строк його тимчасового призначення, пише New York Times.

Повноваження Тейлора могли бути продовжені Сенатом США, який контролюється республіканцями, але жодних дій у цьому напрямку зроблено не було.

Вільям Тейлор почав виконувати функції посла США в Україні у червні 2019 року, коли американський президент Дональд Трамп звільнив Марі Йованович.

Те рішення викликало значну критику, а сама пані посол заявила, що вона стала жертвою брудної кампанії з боку особистого юриста Трампа Руді Джуліані.

І Йованович, і її фактичний наступник в Україні Вільям Тейлор були свідками у справі про можливий імпічмент Дональда Трампа у США.

У своїх свідченнях Вільям Тейлор говорив про те, що Дональд Трамп через своїх представників намагався тиснути на Україну, щоб та почала розслідування проти його опонента Джо Байдена.

Вакуум у відносинах

Новини про відставку Вільяма Тейлора викликали занепокоєння щодо відносин з Україною серед американських політиків.

Зокрема сенатор від демократів Роберт Менендез, який обіймає одну з керівних посад у комітеті з міжнародних справ, припустив, що через від'їзд Тейлора в українсько-американських офіційних відносинах може виникнути вакуум.

Генерал замість Тейлора і Йованович

Копирайт изображения marshallcenter.org Image caption Генерал-лейтенант Кіт Дейтон

Новим послом США в Україні може стати відставний генерал-лейтенант армії Сполучених Штатів Кіт Дейтон, пише американське видання Politico.

Зараз він очолює Європейський центр досліджень безпеки Джорджа Маршалла, що пов'язаний з Пентагоном і розташований у Німеччині.

Джерела Politico повідомляють, що Дональд Трамп прихильно ставиться до кандидатури Дейтона, а сам ексгенерал "хоче отримати цю посаду".

Він наразі не коментував свої перспективи стати послом США в Україні, однак, як припускає Politico, він може стати гарним призначенням для команди Трампа на тлі скандалу з можливою затримкою військової допомоги Україні, адже як колишній військовослужбовець Кіт Дейтон розуміється на темах оборонної співпраці з іншими країнами.

Генерал Дейтон також добре розуміється на стосунках з Росією, адже свого часу був там військовим аташе.

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