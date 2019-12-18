На Донбасі від обстрілів знову загинули цивільні

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Внаслідок обстрілу на Донбасі загинув цивільний, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Чоловіка застрелили у Мар'їнці, що неподалік Донецька.

"Сьогодні, близько 12:00, у місті Мар'їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, було поранено цивільного мешканця", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

Українські військові евакуювали пораненого з району обстрілу і намагалися надати йому медичну допомогу.

"Проте, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні", - додають у штабі ООС.

За неофіційнимим даними, чоловік загинув від кулі снайпера у східній частині Мар'їнки.

Медіа, підконтрольні так званій "ДНР" смерть цивільного поки що ніяк не коментують.

Мар'їнка - прифронтове місто за кілька кілометрів на захід від Донецька. Влітку 2015 року формування так званої "ДНР" намагалися його штурмувати, але атаку відбили українські військові.

Станом на початок листопада за 2019 рік, за даними ООН, загинуло більше 25 цивільних по обидві сторони фронту. Більше 130 були поранені.

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