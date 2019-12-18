У Мінську не узгодили нове перемир'я та обмін полоненими - Пристайко

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У Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі не вдалося узгодити оновлені списки обміну та оголошення нового перемир'я.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав в ефірі телеканалу "Україна 24". Таку ж інформацію підтвердили російські агенції.

Ці домовленості були узгоджені на засіданні "нормандської четвірки" 9 грудня у Парижі. Очікувалось, що їх підтвердять на засіданні ТКГ.

"На превеликий жаль, списки оновити у мінській підгрупі, я бачу на сьогодні, домовитись нам не вдалось. Станом на сьогодні нам не вдалося досягти цього прогресу", - наголосив Пристайко.

Також, за його словами, на переговорах вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші".

"Сьогодні ми хотіли отримати запевнення в тому, що буде оголошено нове перемир'я. Натомість було прийнято рішення, що давайте будемо продовжувати те перемир'я, яке було оголошено в липні, і зробимо його краще", - сказав Пристайко.

Він нагадав, що за час цього перемир'я, починаючи з липня, на Донбасі загинуло 40 людей.

"Саме тому ми хотіли, щоб це було перемир'я, яке гарантував президент Путін. Ми просто пам'ятаємо, що один раз було перемир'я, яке гарантував президент Російської Федерації, - і протягом 25 днів не було жодного обстрілу", - пояснив Пристайко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Представник України в ТКГ Леонід Кучма

Представники "ДНР" вже повідомили, що сторони домовились діяти щодо полонених у прискореному режимі й домовлятись надалі у режимі відеоконференцій. Наступне засідання ТКГ має відбутись 16 січня, повідомили представники сепаратистів.

Речниця керівника української делегації Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що сторони домовились виконувати оголошення припинення вогню від 17 липня.

Щодо списків на обмін вона написала, що "сторони дуже грунтовно обговорювали і питання обміну утримуваними. Вони доклали значних зусиль, щоб сприяти звільненню та обміну осіб, які утримуються в зв'язку з конфліктом, до кінця року, і тим самим втілити в життя рішення Нормандського саміту з цього питання".

Напередодні міністр закордонних справ Вадим Пристайко прогнозував, що на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську вирішать одразу кілька ключових питань, щодо яких попередньо домовилась "нормандська четвірка" у Парижі 9 грудня.

Зокрема, очікувалось, що 18 грудня сторони погодять конкретну дату оголошення режиму припинення вогню на Донбасі, а також погодять остаточні списки утримуваних осіб для обміну.

Також очікувалось, що підгрупа з питань безпеки погодить додаткові три точки розведення військ на Донбасі.

Саміт в Парижі

За результатами саміту у нормандському форматі у складі керівників Франції, Німеччини, Росії та України стало відомо, що сторони домовились про обмін до кінця року утримуваними особами між Києвом та самопроголошеними республіками у форматі всіх на всіх.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 9 грудня у Парижі домовились про нове припинення вогню - попередні десятки домовленостей не спрацювали

Щоправда, звучала обмовка з боку президента Росії, що це стосується всіх підтверджених. Після цього з українського боку лунали побоювання, що частину заручників не віддадуть.

Також у Парижі домовились про оголошення нового режиму припинення вогню, а також намір провести розведення сил та засобів на Донбасі на трьох нових ділянках.

Попереднє розведення відбулось у Станиці Луганській, у Петрівському та Золотому.

Загалом сторони мають зробити низку безпекових, гуманітарних та політичних кроків до нової зустрічі нормандського формату за чотири місяці.

У разі виконання домовленостей від 9 грудня сторони очікують суттєвого прогресу в проведенні місцевих виборів у так званих "ДНР" та "ЛНР" за українським законодавством під контролем ОБСЄ.

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