У 2019 році на Донбасі загинули 97 українських військових - Генштаб

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Бойові втрати української армії на Донбасі з початку 2019 року - 97 загиблих військових. Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит BBC News Україна.

Втрати ЗСУ у 2019 році (станом на 17 грудня) безповоротні втрати - 97 осіб;

інші загиблі (померлі) - 77 осіб;

санітарні втрати - 499 осіб;

ушкоджені - 78 осіб.

Також від початку року в зоні Операції об'єднаних сил внаслідок боїв поранено 499 українських військовослужбовців. Ще 78 бійців зазнали інших ушкоджень.

"Інші загиблі (померлі) - 77 осіб", - додають у Генштабі про небойові втрати.

Всі ці дані - станом на 17 грудня 2019 року.

Серед загиблих військових у 2019 році - командир 128-ї гірсько-штурмової бригади Євген Коростельов, який підірвався на міні на передовій, а також волонтерка і кулеметниця батальйону "Донбас-Україна" Яна Червона.

Найбільше українські бійці гинуть від снайперського вогню, обстрілів з мінометів та гранатометів, а також від підривів на мінах.

У 2018 році на Донбасі, за даними Генштабу, бойові втрати української армії склали 110 військових, а у 2017 році - 198 бійців.

Більше 2,6 тис. за всю війну

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У Генштабі також уточнили для ВВС News Україна втрати за всю війну на Донбасі.

Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії складають: безповоротні втрати - 2 608 осіб, інші загиблі (померлі) - 1 087 осіб, санітарні втрати (поранені) - 9 805 осіб, ушкоджені - 2 251 особа.

Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС та Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" та Українська добровольча армія.

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Управління верховного комісара ООН у відповідь на запит "Радіо Свобода" у листопаді втрати серед всіх українських бійців на Донбасі (ЗСУ, МВС та Нацгврадії) з 2014 року оцінювало у 4,1 тис. осіб.

Також, за даними ООН, у війні на Сході України загинуло щонайменше 3 345 цивільних (включно з 298 пасажирами малайзійського "Боїнга" MH17) та 5 650 бійців проросійських формувань "ДНР" і "ЛНР".

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