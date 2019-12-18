Радник Зеленського Єрмак розповів, чого чекати від засідання в Мінську
Радник президента України із зовнішньополітичних питань Андрій Єрмак у коментарі ВВС News Україна розповів, чого очікувати від сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.
"Зараз іде робота над звільненням полонених на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених". 18 грудня будуть обговорюватись конкретні списки та конкретні строки", - заявив пан Єрмак.
За його словами, українська сторона очікує від сьогоднішньої зустрічі чотирьох головних домовленостей.
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Перша - визначення конкретних списків обміну та конкретні строки його проведення. Пан Єрмак додав, що наразі обмін має відбутись до Нового року, як обговорювали в Парижі.
Друга - визначення трьох точок розведення військ на лінії розмежування, а також затвердження плану розведення згідно з досягнутими у Парижі домовленостями.
Третя - фіксація умов та процедур повного припинення вогню.
Четверте - у політичній підгрупі мають провести консультації щодо загального переліку питань, пов'язаних зі шляхом виконання Мінських угод і втіленням результатів зустрічі у "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі.
18 грудня у Мінську відбувається перша зустріч ТКГ з часу "нормандського саміту" у Парижі 9 грудня.
Українську делегацію очолює експрезидент Леонід Кучма.
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