Радник Зеленського Єрмак розповів, чого чекати від засідання в Мінську

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Радник президента України із зовнішньополітичних питань Андрій Єрмак у коментарі ВВС News Україна розповів, чого очікувати від сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

"Зараз іде робота над звільненням полонених на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених". 18 грудня будуть обговорюватись конкретні списки та конкретні строки", - заявив пан Єрмак.

За його словами, українська сторона очікує від сьогоднішньої зустрічі чотирьох головних домовленостей.

Перша - визначення конкретних списків обміну та конкретні строки його проведення. Пан Єрмак додав, що наразі обмін має відбутись до Нового року, як обговорювали в Парижі.

Друга - визначення трьох точок розведення військ на лінії розмежування, а також затвердження плану розведення згідно з досягнутими у Парижі домовленостями.

Третя - фіксація умов та процедур повного припинення вогню.

Четверте - у політичній підгрупі мають провести консультації щодо загального переліку питань, пов'язаних зі шляхом виконання Мінських угод і втіленням результатів зустрічі у "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі.

18 грудня у Мінську відбувається перша зустріч ТКГ з часу "нормандського саміту" у Парижі 9 грудня.

Українську делегацію очолює експрезидент Леонід Кучма.

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