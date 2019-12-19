Тисячі студентів вишикувались у чергу за паролем до електронної пошти
Близько 38 000 студентів у Німеччині запросили особисто вистояти в черзі за новим паролем для електронної пошти.
Причиною стала кібератака на їхній університет.
Студентам університету Юстаса Лібіга (JLU) запропонували особисто підтвердити особу через "юридичні вимоги".
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Атака, яка відбулася 8 грудня, спочатку позбавила весь університет доступу до мережі.
Університет повідомив студентам, що розслідував інцидент за допомогою Німецького дослідницького центру з кібербезпеки.
"Усі співробітники та студенти повинні особисто отримати свій новий особистий пароль", - йдеться у повідомленні університету.
Студентів просять принести посвідчення особи у спортзал університету у спеціальний час, визначений за їхньою датою народження.
Згідно з опублікованим графіком, на опрацювання всіх студентів піде аж п'ять днів.
Тим часом університет надав персоналу 1200 USB-накопичувачів, щоб вони змогли перевірити комп'ютери на наявність вірусів.
"Вони говорять про дві хвилі перевірки вірусів, тому вони явно не впевнені в тому, що сталося", - сказав професор Алан Вудвард з університету Суррей.
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