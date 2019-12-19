Тисячі студентів вишикувались у чергу за паролем до електронної пошти

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Близько 38 000 студентів у Німеччині запросили особисто вистояти в черзі за новим паролем для електронної пошти.

Причиною стала кібератака на їхній університет.

Студентам університету Юстаса Лібіга (JLU) запропонували особисто підтвердити особу через "юридичні вимоги".

Атака, яка відбулася 8 грудня, спочатку позбавила весь університет доступу до мережі.

Університет повідомив студентам, що розслідував інцидент за допомогою Німецького дослідницького центру з кібербезпеки.

"Усі співробітники та студенти повинні особисто отримати свій новий особистий пароль", - йдеться у повідомленні університету.

Студентів просять принести посвідчення особи у спортзал університету у спеціальний час, визначений за їхньою датою народження.

Згідно з опублікованим графіком, на опрацювання всіх студентів піде аж п'ять днів.

Тим часом університет надав персоналу 1200 USB-накопичувачів, щоб вони змогли перевірити комп'ютери на наявність вірусів.

"Вони говорять про дві хвилі перевірки вірусів, тому вони явно не впевнені в тому, що сталося", - сказав професор Алан Вудвард з університету Суррей.

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