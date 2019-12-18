Імпічмент президента США Трампа через Україну. Випуск новин 18.12.2019

У випуску новин від 18 грудня:

1) Дональд Трамп увійде в історію як третій президент США, якому офіційно виголосили імпічмент. Розповідаємо, як це стало можливим і чому слово "Україна" на американських телеканалах звучить так часто;

2) Рекорд спеки в Австралії сприяє поширенню лісових пожеж - репортаж із розпеченого континенту: чому екстремальна погода почалася так рано?

3) І Чорне море забруднене, але чи є надія на його порятунок і відновлення - завершення циклу "Чому хвилюється Чорне море".

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