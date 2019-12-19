Путін заявив, що танки, які заїхали в "ДНР" та "ЛНР", вже не іноземні

Копирайт изображения Reuters

Президент Росії Володимир Путін вважає, що на території самопроголошених республік на Донбасі немає іноземних військ та іноземної військової техніки і їх не треба виводити.

Про це президент Росії заявив під час щорічної пресконференції.

Розмірковуючи про виконання мінських угод та вирішення конфлікту на Донбасі, пан Путін згадав про пункт про необхідність виведення іноземних найманців та військ.

На питання, коли Росія прибере з Донбасу свої війська, він відреагував так:

"Що стосується виводу іноземних військ - то там немає іноземних військ. Там є місцева міліція, яка складається з місцевих мешканців", - наполягає Володимир Путін.

А на зауваження, звідки там танки і нова військова техніка, пан Путін відповів:

"Послухайте, у багатьох гарячих точках світу діють танки та артилерія. Звідки? Очевидно, від тих структур та країн, які їм симпатизують. Але це вже їхня техніка, не іноземна", - заявив Володимир Путін.

При цьому, слова журналіста про те, що техніка опинилась на Донбасі "з території Росії", він не став заперечувати.

Також Путін наполягає, що іноземні найманці є з обох боків лінії розмежування, а у "республік" вони не складають основу збройних формувань. Тому і виводити нікого не потрібно.

"Фраза "Донбас порожняк не гоне" - бійцівська, вона є, там горді люди живуть", - додав Путін.

"Є позитив"

Копирайт изображения Getty Images

Щодо майбутнього врегулювання війни на Донбасі, пан Путін заявив, що бачить сенс подальших зустрічей у "нормандському форматі".

Загалом він вважає, що ця зустріч стане актуальною, якщо будуть позитивні зміни, "а вони є".

"Є позитив, щось насторожує, але в цілому продовження співпраці у нормандському форматі доцільне", - вважає пан Путін.

Серед позитивів він назвав продовження дії закону про самоврядування в окремих районах Донбасу та розведення військ в кількох точках.

За його словами, наступний нормандський саміт може відбутись у квітні.

Напередодні під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони не змогли остаточно домовитись про списки для обміну утримуваними людьми. Також не було домовлено про нове перемир'я, а вирішили спробувати відновити припинення вогню від 17 липня.

Саміт в Парижі

За результатами саміту у нормандському форматі 9 грудня у складі керівників Франції, Німеччини, Росії та України стало відомо, що сторони домовились про обмін до кінця року утримуваними особами між Києвом та самопроголошеними республіками у форматі "всіх на всіх".

Щоправда, звучала обмовка з боку президента Росії, що це стосується всіх підтверджених. Після цього з українського боку лунали побоювання, що частину заручників не віддадуть.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Путін відмовився говорити про враження від спілкування з Володимиром Зеленським

Пізніше радник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак пояснив ВВС News Україна, що "зараз іде робота над звільненням полонених на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених".

Також у Парижі домовились про оголошення нового режиму припинення вогню, а також намір провести розведення сил та засобів на Донбасі на трьох нових ділянках.

Попереднє розведення відбулось у Станиці Луганській, у Петрівському та Золотому.

Загалом сторони мають зробити низку безпекових, гуманітарних та політичних кроків до нової зустрічі нормандського формату за чотири місяці.

У разі виконання домовленостей від 9 грудня сторони очікують суттєвого прогресу в проведенні місцевих виборів у так званих "ДНР" та "ЛНР" за українським законодавством під контролем ОБСЄ.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!