Нацкорпус перекрив Хрещатик через землю. Поки що без сутичок

Представники "Національного корпусу" 19 грудня перекрили центральну вулицю Києва Хрещатик з вимогами не запроваджувати ринок сільськогосподарської землі в Україні. До них приєднались представники асоціації землевласників.

Як повідомляє кореспондент ВВС News Україна, близько сотні активістів перекрили проїжджу частину біля ЦУМу, на місці присутні працівника поліції, поки що ситуація спокійна й сутичок не виникало.

Поліція не намагається розблокувати Хрещатик. Протестувальники кажуть, що у разі спроби розгону будуть лягати на асфальт.

Головні гасла акції "Ні - ринку землі", "Ні - продажу землі іноземцям" та "Народ проти продажу землі".

Протестувальники пропускають тільки громадський транспорт.

17 грудня Національний корпус перекрив вулицю Грушевського біля Верховної Ради та встановив військові намети. Тоді низка політичних партій та організацій проводили акцію протесту проти запровадження ринку землі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 17 грудня відбулись сутички Нацкорпусу та поліції

Image caption Протестувальники пропускають громадський транспорт

Протести закінчились сутичками поліції та представників Нацкорпусу, в результатів яких постраждали як працівники поліції, так і протестувальники.

Верховна Рада цього тижня так і не почала розглядати законопроєкт щодо запуску ринку землі.

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